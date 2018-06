Carrió piensa lo mismo que Nicole Neumann: "En la era del amor líquido, lo cool es ser pro aborto"

La diputada Elisa Carrió publicó una carta abierta en su muro de Facebook en la que opinó a su vez sobre la despenalización del aborto y los cambios en el gabinete de ministros. Llamativamente, Carrió utiliza el mismo argumento que utilizara Nicole Neumann hace unos días. Este es el texto completo.

A los desesperanzados: les escribo este mensaje con mucho dolor y con mucha esperanza.

Jueves en la madrugada…

1. Los cambios y manipulaciones de votos en la cámara de diputados por la madrugada mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años. Cuando señalé al interbloque que era el “último sacrificio” era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas, y queda claro que mi actitud fue no interferir en la conciencia de nadie, pero quebrar conciencias es una inmoralidad política, mugre, que me hastía desde muchas décadas atrás, eso no es república.

2. En esta semana explicaré mi posición filosófica, ética y política respecto a lo sancionado en diputados que por lo menos hasta el final permite un aborto a los 8 meses de gestación con una simple declaración jurada.

3. Me preocupa la fragilidad y el hedonismo de un amor líquido que termina destrozando los cuerpos de mujeres jóvenes y descartando la potencia de vida de niños con capacidades diferentes, y en esto comparto los dichos del Papa “el avance de la técnica permite el descarte de vidas por defectos físicos o posibles enfermedades”

En la era del amor liquido y donde lo “cool” pasa por ser pro aborto, reivindico a muchas mujeres que lucharon por la igualdad de trato y oportunidad, queremos ser diferentes e iguales con los hombres, y deploramos un feminismo-machista, violento, iracundo e intolerante. Hay millones que no estamos en los extremos y descriminalizar a la mujer joven es necesario, pero la prohibición cultural también lo es.

Esperanza…

1. La única forma de crecer y prosperar es pymes exportadoras con valor agregado y educación. No debemos quedarnos en el consumo interno y exportar, multiplicando las pymes y haciendo ciudadanos del mundo desde la instrucción temprana. Por eso son valorables los cambios de ministros realizados por el Presidente.

2. Javier Iguacel, me parece el mejor funcionario del gobierno nacional, tanto en las rutas que se construyeron como en la lucha contra la corrupción donde es inclaudicable. Me alegró enormemente de su designación como ministro de energía.

Reflexión final:

“A los que quedan sin esperanza, a los que se sienten traicionados, los llamo a llorar en silencio, a cambiar las cosas y cambiar Cambiemos en la unidad de la república posible. Les puedo asegurar que para mi el sacrificio del jueves es que, a pesar de lo que vi, sigo creyendo que vamos a poder cambiar. Que Dios los bendiga,corrija y proteja”

Elisa Carrió.