La CGT advirtió que no apoyará el acuerdo con el FMI y exige un encuentro con Lagarde

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó hoy en una conferencia de prensa su disconformidad con el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No habrá consenso social por parte de los trabajadores organizados; una situación de esta naturaleza va a abrir un frente de conflicto infinito. Es inviable un ajuste de estas características en un país que está paralizado y con inflación", dijo uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Smichd durante la conferencia de prensa.

Asimismo el sindicalista adelantó que buscarán tener cuanto antes un encuentro con la titular del FMI, Cristine Lagarde, que llegará a Buenos Aires para la cumbre de ministros de Economía del G-20 que se llevará adelante durante este fin de semana. Lagarde además cenará mañana con el presidente Mauricio Macri.

El triunvirato de la CGT durante la conferencia.

"No podemos tener desde el Estado la ceguera de no interpretar lo que está pasando en la sociedad, de la crisis alimentaria, de salud, de la cultura y educación; un Estado que no resuelve la contención en los momentos de crisis como los que atravesamos y los que se van a producir en los próximos meses", manifestó al ser consultado el también triunviro Héctor Daer.

En la Casa Rosada y en el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, procuraron bajarle el tono a las declaraciones de la CGT. “Vamos a esperar a que se reabran las paritarias”, sostienen. Asimismo tampoco manifestaron si habrá tratativas para buscar cumplir con el pedido de la central gremial para reunirse con la titular del FMI.

Según explicaron desde la CGT el motivo del encuentro que buscan tener con Lagarde es para saber hasta qué punto se podría extender la “flexibilidad” del organismo en cuanto a las partidas relacionadas con el gasto social como también el impacto en la clase trabajadora del ajuste que pregona el acuerdo de stand by.