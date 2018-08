La historia detrás de la contratapa del New York Times a favor del aborto y la verdadera cifra que se pagó

La aparición de la contratapa del New York Times con una solicitada de Amniesty International a favor de que se apruebe el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) generó polémica y denuncias mediáticas por parte de algunos miembros de las organizaciones en contra de la legalización del aborto que hasta manifestaron que dicho espacio en el medio norteamericano habría salido un millón de dólares.

Sin embargo desde la filial argentina de Amnesty desestimaron dichos argumentos y sostuvieron que se tratan de mentiras. “Nos financiamos de nosotros mismos. No recibimos planta del Gobierno. Somos siete millones de personas que nos ayudamos. El aviso salió U$D 50.000”, le dijo a Big Bang la Directora de Amnistía Argentina, Mariela Belski quien además explicó que se eligió el New York Times no sólo por importancia sino porque además se trata de un medio que es distribuido en 134 países.

A la par, Belski adelantó que por ser una ONG recibieron además un descuento. Consultada sobre los motivos por los cuales se pudo haber llegado a buscar instalar la fake news del costo del millón de dólares, se mostró sorprendida porque nadie ni siquiera buscó chequearlo. “No tengo una respuesta, nadie llamó para preguntarnos eso. No sé de dónde salió, pero está bueno que se sepa que están mintiendo”, dijo Belski quien además desafió a quienes repitieron dicha versión a que vayan a revisar las cuentas de la ONG, como también a cualquier poder del Estado que así lo desee.

La directora de Amnistía Argentina, Mariela Belski, dialogó con Big Bang sobre la campaña.

“No es un tema de Amnistía Argentina solamente. Hace ocho años que hacemos campañas para que se debata el aborto en el Congreso. En un país en donde el debate está devaluado y celebramos que se haya realizado”, consideró Belski al ser consultada sobre su evaluación sobre el proceso de debate y la votación que se realizará mañana en el Senado.