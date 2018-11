La rosca electoral de Cristina desde el Instituto Patria: la reunión con Solá y el coqueteo con el PJ

“Cuando está Cristina hay una pelea desigual, porque es un semidiós contra un mortal”. Con esas palabras, un hombre cercano a la ex presidenta que trabaja en la unidad del kirchnerismo con sectores del peronismo, describe ante BigBang el presente de las negociaciones internas que buscan resolver una candidatura electoral. El martes Felipe Solá volvió a reunirse con la ex mandataria y la semana pasada fue la reconciliación con el Movimiento Evita.

El último de los encuentros clave fue con Solá y se llevó a cabo en las oficinas de Cristina en el instituto Patria, según supo BigBang. El diputado nacional abandonó recientemente el Frente Renovador que comanda Sergio Massa para armar Red por Argentina, un bloque que integran el Movimiento Evita y Victoria Donda. La reunión con Solá fue la segunda en tres meses. El 1° de agosto había sido el primer encuentro, en el que le pusieron fin a una grieta que los distanció once años.

Solá, Donda, Arroyo y diputados del Movimiento Evita integraron el nuevo bloque Red por Argentina.

El encuentro con Solá fue menos de una semana después de una reunión clave entre Cristina y la cúpula del Movimiento Evita. De la reunión participaron Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro y el diputado Leonardo Grosso. El quinto presente fue ni más ni menos que Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, quien habla con Cristina casi a diario. El reencuentro entre ambos también fue toda una novedad política este año: en febrero volvieron a hablar tras casi una década.

La reunión sirvió como “reconciliación” y para limar asperezas luego de que el Movimiento Evita se alejara del bloque del Frente para la Victoria en 2016, y después de que el año pasado acompañara la candidatura de Florencio Randazzo. Cerca de Cristina aseguran que la unidad ya es un hecho. “El peronismo tiene entre 40 y 42 puntos, Cristina tiene 35, se crece sumando independientes como Massa”, repiten.

Felipe Solá se reunió el martes por la tarde con Cristina Kirchner

“Se limaron asperezas, Cristina está más receptiva”, cuentan, y aportan un dato clave: “Sabemos que hay diferencias en cuanto al pasado, pero en lo que ocurre en el presente y de cara al futuro hay acuerdo”. El objetivo es tentar a Massa, a quien cerca de Cristina observan como “el mejor” entre el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Pichetto y el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, los cuatro dirigentes del PJ no K que meses atrás lanzaron Alternativa para Argentina, con el objetivo de avanzar en una interna. “El que quiere jugar a la oposición no tiene más lugar”, ironizan.

Alberto Fernández dialoga a diario con Cristina.

“Del PJ no K el único que tiene votos es Massa. Cristina es la dueña de la pelota. Si no, no podemos jugar”, dicen cerca de la ex presidenta. A esas reuniones se le suman otros dos encuentros clave: la ex presidenta y senadora por Unidad Ciudadana se reunió un mes atrás con el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. La reunión se difundió días después de que un fiscal solicitara la detención del sindicalista por asociación ilícita en una causa derivada de Independiente, el club del que es vicepresidente. Pero además, uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer, contó en una entrevista con el programa Esto recién empieza, de C5N, que se tomó un café con Cristina tiempo atrás.