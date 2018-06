Para que no te vean: la app para evitar aparecer "conectado" en Whatsapp

Leer y no dejar rastros

Todos en algún momento nos encontramos sin ganas de recibir reproches por aparecer como conectados en el sistema de mensajería Whatsapp y no responder los mensajes. Ya sea por estar muy ocupado o por simplemente no querer responderle a determinadas personas esa es una situación que se repite. Más aún después de que se habilitó hace años la posibilidad de saber si el mensaje es leído o no, y su posterior desactivación para evitar ese tipo de situación.

Una nueva app para poder leer los mensajes sin aparecer conectado.

Es por eso que ahora existe una aplicación, disponible solamente por el momento para los teléfonos con Android, que te permite leer los mensajes que hayas recibido sin la necesidad de aparecer como "Conectado".

Se trata de “Lectura Privada para WhatsApp”; la “app” desarrollada por “Franky Apps” te permitirá entrar en WhatsApp sin aparecer en línea, así como que no se cambie la última hora de conexión. El único defecto de la aplicación es que, al ser gratuita, está desbordada de publicidad.

Si no quieres tener que instalar una aplicación hay otra forma de hacerlo pero más compleja, por los pasos a seguir, y que consta de poner el smartphone en modo avión antes de ingresar a leer los mensajes. El único problema aquí es que tienes que tener habilitada la descarga automática de los archivos que recibas por Whatsapp, ya sean mensajes de voz, fotos o vídeos, para poder ver todo sin conexión.