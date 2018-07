Flavio Azzaro, tras su despido: "Angelici llamó a uno de los capos de Clarín y pidió mi cabeza"

Flavio Azzaro fue despedido por las autoridades TyC Sports y ya no formará parte como panelista del programa No Todo Pasa, que cual conduce Diego Díaz. En su descargo, no solo apuntó contra algunos de sus ex compañeros del canal y el Grupo Clarín, sino que además aseguró que fue Daniel Angelici, presidente de Boca y actual vicepresidente de la AFA, quien pidió su “cabeza”.

El periodista estuvo como invitado en el ciclo Polémica en el Bar, señaló que se enteró a través de WhatsApp que ya no era bienvenido en el canal y aclaró que le dieron a entender que su despido estaba ligado al enojo –producto de las críticas que recibió de parte del mismo Azzaro durante el Mundial- de alguien muy “poderoso” en el fútbol argentino y en la política.

De esta manera, el ex panelista de Animales Sueltos disparó: “Me echaron de TyC Sports. Me avisaron vía WhatsApp que no me tenía que presentar hoy. Me dijeron en Rusia que había alguien muy importante enojado por muchas cosas que había dicho y que ese alguien tenía tanto poder como para sacarme de TyC Sports. Estamos hablando de Angelici”.

Según Azzaro, el despido no lo sorprendió ya que las autoridades de TyC Sports le habían pedido en Rusia que deje de criticar a los dirigentes de la AFA. “A mí no me sorprende lo que pasó porque me comunicaron allá que había que bajar la crítica hacia la cúpula dirigencia de la AFA. Yo fui muy crítico históricamente de Angelici y naturalmente sabía que esto me iba a costar el puesto”, dijo.

Para Azzaro, fue Angelici el culpable de su despido.

Y siguió: “El presidente de Boca fue muy criticado por mí siempre. Estamos hablando de Angelici, uno de los tipos más importantes de la Argentina. Esto no fue por criticar a la Selección, sino por una crítica puntual que le hice a Angelici. Yo lo critico de siempre, pero una cosa es que lo critiques en un programa y otra muy diferente es hacerlo en medio de un Mundial”.

Siempre teniendo en cuenta las palabras del hincha de Racing, se comunicaron con él para avisarle que el presidente de Boca había hablado con las autoridades del grupo Clarín pidiendo por "su cabeza”. “La mía y la de otro compañero de trabajo que por ahora sigue trabajando. Es la primera vez que sufro algo así. Yo no sabía si contarlo o no”, manifestó.

Y continuó: “Yo no critico el aspecto personal de Angelici. A mi me parece que es un dirigente que se toma atribuciones que no debería tomarse, como por ejemplo llamar a un ex presidente de la AFA (por Luis Segura) para poner un árbitro, para que le quiten una sanción a un jugador. Angelici lo dejó solo a Tapia, solo se hizo presente en los octavos de final del Mundial”.

Azzaro cubrió su primer Mundial para TyC Sports.

Por último, Azzaro sostuvo que fue su productor, hace 15 días, que le dijo que Angelici “había llamado a uno de los capos de Clarín para pedir mi cabeza”. “Yo seguí laburando, en una situación de mierda que me condicionó. Porque yo estaba en Rusia, si me pasaba acá yo tengo otras herramientas para manejarme. Capaz que me iba”, cerró, sin antes señalar que algunos de sus ex compañeros colaboraron con su despido.