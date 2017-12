Tinelli y su "peor año": lo habrían imputado por "injurias y destrato" a "La Mole" Moli

Marcelo Tinelli está por cerrar el peor año de su vida. A los ya conocidos reclamos del conductor al Grupo Indalo –se le adeudan casi 157 millones de pesos en concepto de los sueldos de todo el año impagos, la transferencia de las acciones de Ideas del Sur e intereses– en las últimas horas se le habría sumado una imputación en la causa que le inició “La Mole” Moli por "injurias, destrato y agravio".

La Mole fue el ganador del Bailando 2010.

Pese a esto, BigBang se comunicó con el entorno del conductor, quienes desestimaron la imputación y aseguraron que Tinelli está lejos de ir a juicio por la causa que le inició el ex boxeador a principios de 2017.

A comienzos de este 2017, cuando el Bailando por un sueño estaba pronto a salir por la pantalla de El Trece, Marcelo Tinelli dio por confirmado en las redes sociales que iba a ser parte de la competencia Fabio “La Mole” Moli, el ex campeón de la edición de 2010.

Sin embargo, horas después, el propio conductor decidió bajarle el pulgar al ex boxeador por su afición a las carreras de Galgos. “Creí entender que La Mole había reflexionado, pero sus recientes declaraciones muestran todo lo contrario”, explicó en su descargo el creador de Showmatch.

La Mole llegó a tener 16 galgos en Córdoba.

Esto ocasionó que el ex campeón del Bailando le iniciara una demanda legal a Tinelli por "injurias, destrato y agravio". Según el abogado de “La Mole” Moli, Carlos Nayi, el conductor había dicho que el ex pugilista hacía “apología del delito”, algo que para el letrado no era cierto.

El documento que mostró al aire Carlos Monti y que demuestra la imputación a Tinelli.

A partir de ahí, pusieron fechas de audiencia dictadas por la Justicia para intentar resolver este problema sin la necesidad de ir a juicio. Pero a pesar de que La Mole dijo presente en cada audiencia pactada, el conductor prefirió no ir y, en su lugar, envió un escrito o a sus abogados.

Los abogados de Marcelo Tinelli aseguran que no compareció en las audiencias, no por un acto de rebeldía, sino porque, según las palabras de los letrados, fueron mal convocadas. Por esta misma razón, se plantearon incidencias procesales.

El mensaje de Tinelli en Facebook.

En ese contexto, la propia “Mole” Moli disparó contra el conductor, a quien tildó de “mentiroso” y dijo que “se burla” de la justicia. "Si ellos se burlan de la Justicia, el juez sabrá cómo reaccionar”, señaló el ex boxeador.

Y agregó: “En algún momento le van a tener que dar algo de importancia. Si tuvieron los huevos para tratarme como me trataron, creo que también deberían tener las agallas para presentarse”. Según La Mole, Tinelli con sus dichos “ensució su imagen y lo daño comercialmente”.

"No voy a ceder nada, voy a ir hasta el fondo de todo esto. Hasta que el señor Marcelo Tinelli y las personas que me trataron de maltratador, golpeador y asesino de perros me pidan disculpas. La palabra, disculpas, y que se retracte de todo lo que han dicho", exigió el ex pugilista.

Y terminó su descargo con un golpe de knock out: "Tinelli está mintiendo. Tiene que bajar un poco el orgullo. No tiene pruebas de lo que dijo. Que me muestre una prueba en donde yo hacía apología del delito, no la tiene. Que se retracte y que diga ‘me equivoqué’".

Tinelli había apoyado públicamente la ley contra las careras de Galgos.

De esta manera, el famoso conductor fue imputado y tendrá que ir a juicio, donde finalmente se verán las caras con el ex boxeador y se determinará si es inocente de los cargos que se le adjudican. ¿Tiene razón “La Mole” Moli?