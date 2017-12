Dolor país: Mariano de la Canal dice que nunca fue fan de Wanda y que "era todo trucho"

Mariano de la Canal apareció en la televisión hace varios años, cuando se presentó en la tribuna del "Bailando por un sueño" para mostrar su apoyo incondicional a Wanda Nara, quien en ese momento era participante del certamen y todavía estaba casada con Maximiliano López.

Su respaldo hacia la mujer del futbolista lo volvió famoso, e incluso, muchos comenzaron a llamarlo "el fan de Wanda". Sin embargo, después haber armado su propia carrera y haber llegado a ser jurado de un reality boliviano, hoy el ex fanático admitió que su vinculo con la esposa de Mauro Icardi fue totalmente falso.

Mariano de la Canal admitió que su vínculo con Wanda fue falso.

"Era todo trucho lo de Wanda, la verdad es que se dio porque me invitaron a hacerlo, Wanda me invitó en realidad, y podía salir bien o podía salir mal, porque podía pasar que Marcelo no me diera bola", dijo al principio de su confesión, y luego, aclaró que la rubia llegó a él porque era amigo de Kennys Palacio, su peluquero y asistente.

Además, explicó que varias personas fueron cómplices de la situación, y que tanto Zaira Nara como Paula Cháves colaboraron con la mentira para que rindiera la participación de la rubia en las previas.

"Nunca me pagó un peso, tampoco guionábamos nada. Era todo un juego con Marcelo, y obviamente él sabía lo que pasaba", aclaró Mariano, y sostuvo que después del certamen, ya no volvió a ver a Wanda.

En relación a esto, confirmó que conoció a toda la familia de la mediática, pero que de todos modos, no eran amigos íntimos que solían ir a comer.

También, De la Canal comentó que Wanda no lo invitó a su casamiento con Mauro Icardi, pero que a pesar de eso, fue hasta la puerta del salón para ver si lo dejaban entrar, aunque no lo logró. "No me invitó, pero como había tanta prensa en la puerta, tenía que ir. Por lo menos me agarré bastante prensa", aseguró.

Mariano de la Canal sostuvo que sí conoció a Wanda y a su familia.

¿Mariano regresa a ShowMatch?

Lo cierto, es que el ex "fan de Wanda" estuvo de invitado en el programa "Los ángeles de la mañana", a donde fue para hablar de su supuesto regreso al "Bailando" el año próximo.

Según se supo, Marcelo Tinelli utilizó su Twitter para compartir un vídeo que había publicado su hija Candelaria, en el cual se podía ver a De la Canal mientras peleaba con Marcelo Polino.

Jajajajajajaja. Por favor lo quiero a Mariano otra vez en el #Bailando2018 https://t.co/4XiozLMWT7 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 23 de diciembre de 2017

Al ver las imágenes el conductor escribió que quería que Mariano regresara a la pista para participar del certamen en el 2018, y el mediático no hizo oídos sordos al pedido. "Y bueno, me pongo a entrenar ya", le respondió a Tinelli.