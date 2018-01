Gianinna trató a Diego de mentiroso y quiere que su hijo lleve a Dalma al altar

El casamiento de Dalma Maradona se vio empañado por estas horas por la ausencia de su padre, quien habría decidido no asistir. Debido a ello, la mayor de las Maradona no podrá contar con él para entrar a la Iglesia y llevarla al altar. Pese a lo triste de la situación, un "pequeño príncipe" salió a su rescate.

Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, vos? @dalmaradona ❤️ pic.twitter.com/SxgxYH1igG — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 12 de enero de 2018

A través de su hermana Gianinna, Benjamín Agüero se ofreció para oficiar de padrino en la boda de su tía. "Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, ¿vos?", le escribió en su cuenta de Twitter.

Con una foto del pequeño la posibilidad quedó abierta y podría ser su sobrino quien camine hacia el altar con Dalma.

Gianinna salió en "auxilio" de su hermana.

Así Gianinna intentó apaciguar la situación que se suscitó luego de que el 10, a través de su abogado Matías Morla decidiera que si su pareja Rocío Oliva no era invitada al casamiento él no iría.

En una entrevista con Tomás Dente, Morla relató: "A mí me dijo ‘no voy a ir’, y estoy autorizado para contarlo porque él me dijo que lo diga. Me dijo ‘no voy a ir porque yo voy con mi mujer’. Me dijo ‘no, no invitó a mi mujer y lo considero un agravio para mí', resumió.

Maradona se resiste a ir al casamiento de su hija sin Rocío Oliva.

Todo comenzó semanas atrás cuando en el programa "Los ángeles de la mañana", Dalma confesó que a su boda va a invitar sólo a la gente que quiere, y que por ese motivo, la novia de Diego quedaba totalmente afuera de la lista de invitados.