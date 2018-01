Luego del "give me five", despidos masivos y el peor final para el programa de Paluch

A pocos días de su vuelta a la radio de Ari Paluch el panorama se volvió incierto. Tenía planeado el 15 de enero estar en el aire de Radio Latina, como de costumbre, con sus dos ediciones diarias pero como el final de fiesta, quedaron pocos en el baile. El give me five fallido terminó –en parte– con lo que era el equipo estable del conductor.

En el día de hoy las autoridades de Euro Producciones les comunicó a los integrantes del programa que la edición de la tarde no continuará y que debido a ello se concretarían varios despidos. Hasta el momento, se confirmaron que 8 empleados quedaron fuera de El Exprimidor.

"Aún no se emitieron los telegramas pero estaban en eso", sostuvo una fuente a BigBang. Es claro. La caída de auspiciantes debido a la denuncia de acoso sexual que la microfonista Ariana Charrúa efectuara contra el conductor del ciclo Ari Paluch cambió los planes a futuro, por lo que algunos integrantes.

Entre ellos, el economista económico, Claudio Zlotnit; Silvio Maverino, de deportes, y Valentina Caff, de espectáculos fueron los tres en ser llamados por uno de los productor. Tampoco continuará la locutora que acompañará a Paluch ni la encargada de las redes sociales del ciclo. Ahora se están por confirmar si los movileros seguirán sumando su participación o no.

Como si fuera poco, circula la versión de que el propio hijo del conductor, Nicolás Paluch, también fue despedido.

Paluch junto a su hijo y parte del equipo.

Incluso, el horario de la edición de la mañana fue reducido. Ahora será de 6 a 9 am, cuando antes terminaba 9:30. Como si fuera poco, está en duda cuándo regresa el programa al aire.

En un comienzo se dijo que Paluch se iba de vacaciones hasta el 15 de enero pero se extendería al 22 su regreso ante el micrófono.

Según trascendió, la productora no lo logró cerrar detalles comerciales con la radio, pese a que hace dos semanas informó a los empleados que tenía la renovación del contrato firmado. Al parecer, se intentó mantener la situación para evitar que los contratados tomen otras medidas pero la bomba, al fin, estalló.

Pero no termina en un estallido. Los productores también sufrirán consecuencias del ajuste. A su salario se le aplicará una reducción del 30 por ciento.

Hasta el momento, los columnistas, productores y operadores estaban de vacaciones por imposición debido a que no encontraron quien lo reemplace y ante las dificultades económicas tomaron como medida levantar el ciclo a modo de receso.

Lo cierto es que pese a la situación confusa y compleja, el conductor inició sus vacaciones. Y las malas lenguas, pero no menos sabias, aseguran que Paluch salió del país directo a Israel dejando que la tarea de reducir el personal y rearmar el ciclo no lo involucre.

El periodista está actuando como empleado de Euro Comunicaciones pero se aseguró bien de cerrar el contrato para este año no perder el espacio que le queda en los medios luego del escándalo.

En caso de que esas versiones no sean correctas, no se puede ocultar la realidad. Siempre Paluch fue quien tuvo la última palabra para decidir sobre incorporaciones, cambios, y otros temas vinculados al ciclo, que ya cumplió 19 años en el aire, pero en esta oportunidad no se involucró sin dar give me five.