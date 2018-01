Para Granata, Redrado hizo "la de Poncio Pilato" con Luciana Salazar

De vacaciones en Punta del Este junto a su pareja, Leonardo Squarzon, y su hijo menor Roque, Amalia Granata volvió a apuntar sus cañones hacia su blanco favorito: Luciana Salazar.

Allí, aclaró que Matilda, la beba de la modelo, nada tiene que ver con sus dardos. "Yo creo que decidió no llevar a la bebé en su panza por una cuestión estética. Es una opinión mía y yo creo que fue así", remarcó rubricando declaraciones hechas días atrás.

Además, Granata se refirió a la ruptura entre Salazar y Martín Redrado, quien no quiso conocer a la niña y enfrentó rumores sobre su posible paternidad.

"Creo que hizo la de Poncio Pilato y se fue a descansar en paz", lanzó en referencia al personaje bíblico que se lava las manos desentendiéndose de la condena a Jesús.

Al mismo tiempo, Amalia teorizó que Redrado colaboró económicamente con Salazar en el proceso de la maternidad subrogada. "Quizás la sigue ayudando, no está mal porque es un caballero. Él no quería ser padre. No creo que sea el padre de la hija y no se haga responsable porque él no es así", agregó.

Vieja rivalidad

Vale remarcar que es justamente el economista quien es causa de la enemistad entre ambas, ya que las dos tuvieron romances consecutivos con él.

Días atrás, Granata ya le había pegado verbalmente a Salazar vía Twitter, asegurando que no quiso llevar a Matilda en su vientre porque "tiene todo un tema con la estética

"Esa mujer no entendió nada", le respondió furiosa Luciana. "Sigue haciendo lo mismo por lo que alguna vez tuvo que pedir disculpas. ¡Dejá de meterte con hijos ajenos!".