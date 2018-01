Round 24: Araceli González volvió a la carga contra Adrián Suar

Días atrás, Araceli González sorprendió hablando sin pelos en la lengua de la prácticamente inexistente relación que tiene hoy con Adrián Suar, su ex marido y padre de su hijo Tomás.

Y ahora, volvió a referirse al tema de manera tajante en el programa radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi. "Nunca me van a ver en una foto con él", expresó sin vueltas.

"Me encantaría decir que tengo una gran relación con Adrián, pero no la tengo. Eso a mí me entristece, pero es mi historia, como es la del 80 por ciento de las mujeres que cuando se separan no tienen una relación con sus ex maridos", ilustró.

"Hay cosas que me guardo"

"Hay muchas mujeres que criamos solas a nuestros hijos", agregó González dando a entender que Suar no fue un padre presente para Tomás y dejando en claro además que su hija mayor, Flor Torrente, "tampoco tiene relación" con el actor y productor a pesar de que fue su padrastro desde los dos años.

"Lo respeto por ser el padre de mi hijo, pero hay cosas que he sufrido y que me guardo en mi interior", subrayó la actriz señalando que tampoco volvería a trabajar en Pol-Ka, la compañía encabezada por su ex.

Una publicación compartida de Araceli Gonzalez (@araceligonzalez67) el Ene 7, 2018 at 1:03 PST

"Después de todo lo que sucedió y los audios que liberaron a través de la empresa, cosa que al parecer se está haciendo costumbre, a uno le da miedo trabajar en una productora", explicó en referencia a la filtración de grabaciones de voz suyas quejándose de los maltratos de la producción en la grabación de Los ricos no piden permiso.