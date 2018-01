Sin preservativo y en pijama: cómo fue el encuentro sexual entre Trump y la pornostar

Un mes antes de las elecciones estadounidenses de 2016, uno de los abogados de máxima confianza de Donald Trump, Michael Cohen, le pagó unos 130 mil dólares a una antigua actriz porno, Stormy Daniels, para que no revelara detalles del encuentro sexual que había mantenido con el magnate allá por el año 2006, un año después de que éste se casara con Melania.

Donald Trump y su mujer, Melania.

La noticia fue dada a conocer por el diario estadounidense The Wall Street Journal y este jueves la actriz XXX aprovechó su reciente fama para dar detalles de aquel encuentro íntimo. Según la palabra de Stephanie Clifford (el verdadero nombre de Stormy), mantuvo no solo uno, sino varios encuentros sexuales con el ahora presidente de los Estados Unidos.

La pornostar reveló que el primer encuentro ocurrió en 2006, cuatro meses después de que la esposa de Trump, Melania, diera a luz a su hijo Barron. Según asegura la protagonista, ambos se conocieron durante un torneo benéfico de golf celebrado en julio de 2006 en Nevada.

“Se acercó a mí, me pidió mi número de teléfono y me preguntó si quería cenar esa noche”, contó.

Obviamente, ella contestó: “¡Sí, por supuesto!” y dieron lugar a la ahora famosa historia de infidelidad del magnate estadounidense. “Acabamos cenando en su habitación de hotel. Él estaba tirado en el sofá, con los pantalones del pijama puestos. Me fui al baño y cuando volví, estaba sentado en la cama y me dijo: ‘Ven aquí´”, describió Clifford a la revista In Touch.

La actriz que conquistó a Trump.

Durante la nota, la actriz –que participó en más de 150 películas porno- aseguró que cuando llegó a la habitación del hotel de Trump, fue recibida por un guardaespaldas llamado Keith y el magnate se encontraba viendo la televisión con su habitual ropa de dormir. “Él estaba diciéndome que me acercase y yo pensé: ‘Uf, allá vamos’, y comenzamos a besarnos”, describió.

Cohen, el abogado de Trump.

Al mismo tiempo, Clifford realizó comentarios sexuales despectivos hacía el jefe de Estado del país del norte y reconoció que no sabe por qué accedió al encuentro. “Lo que sí que recuerdo que mientras teníamos sexo, yo pensaba: 'Por favor que no se ofrezca a pagarme´”, dijo.

Al finalizar el encuentro, la actriz aseguró que Trump le dijo que la quería ver de nuevo y le hizo firmar una copia de su película pornográfica favorita. “Tengo que verte de nuevo. Eres impresionante. Tenemos que llevarte a El Aprendiz”, habría dicho el magnate.

Durante la nota, Clifford dijo que Trump no utilizó preservativo y que se reencontró algunas veces más con el hoy presidente. “Me dijo una vez que era alguien fuerte, preciosa y lista, tal y como su hija (en referencia a Ivanka Trump)”, dijo la protagonista de esta historia.

El magnate junto a la actriz XXX.

Frente a esto, fuentes de la Casa Blanca aseguraron que se trata de una información “antigua”, la cual ya fue desmentida con el presidente en su momento.

Mientras que Cohen señaló a través de un comunicado que Trump “niega una vez más de forma contundente” el supuesto encuentro con la actriz porno. Aunque, en el escrito, no se refirió al pago por silencio.