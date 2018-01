El prontuario que complica a la joven que mató a su novio

Nahir Galarza se encuentra imputada por el crimen de Fernando Pastorizzo. Confesó que lo mató de dos disparos, con el arma reglamentaria que le pertenece a su padre, integrante de la policía local de Gualeguaychú. Pero ya había protagonizado una hecho policial que hoy vuelve a salir a la luz. Cuando tenía 16 años estuvo todo un día desaparecida y cuando apareció dijo que la drogaron y la subieron a un auto.

La imagen de Nahir luego de ver a la psicóloga.

La joven era estudiante de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade. Durante 24 horas su familia no sabía su paradero. La desesperación de la familia alertó a la Policía. Y esa misma noche apareció sana y salva. Según cita el portal entrerriano Eldiaonline declaró, cuando salía de la escuela fue obligada a subir a un auto. En el interior del vehículo fue drogada y perdió el conocimiento. Luego dijo que no recordaba nada más y que cerca de las 21 despertó tirada en un terreno baldío por la zona norte de Gualeguaychú, cerca de un hipermercado.

Tenía pasto en el pelo, pero no tenía ningún otro indicio de haber sido victima de algún delito sexual. El médico de Policía no constató lesiones ni marcas de ningún tipo sobre la piel y el fiscal no pudo acreditar sus dichos. Después el caso fue archivado.

Ayer, Marcelo Galarza, padre de Nahir, defendió a la menor sin justificar lo que hizo, pero no habló del supuesto secuestro. "Si me preguntás por qué lo hizo, no lo sé. No sé qué le pasó por su mente, no lo sé. Por más que uno intente, es su mente. Para mí es el hostigamiento que sufría por él. Pensó que esto no iba a terminar más, que esto iba a seguir. Y tomó la peor de las decisiones", aseguró.

No se pudo comprobar que la joven haya sido secuestrada.

Lo cierto es que en el momento en el que apareció la joven y no se podía sostener su versión, los medios locales cubrieron la noticia pero se desestimó cualquier publicación para no revictimizar a la menor.

Según figura en la causa, no se pudo comprobar el hecho que Nahir denunció y quedó considerado una mentira para cubrir una travesura. Ahora Nahir está alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer. Ese será el lugar en el que permanecerá hasta el inicio del juicio.

En febrero, luego de que finalice la feria judicial, será sometida a las pericias psicológicas psiquiátricas que serán claves para detallar su personalidad y evaluar si está en condiciones para enfrentar un juicio oral.