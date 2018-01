Quién es "Yaca", el peluquero involucrado en el escándalo de los jugadores de Boca

El escándalo judicial que envuelve a los jugadores de Boca Wilmar Barrios y Edwin Cardona, acusados de abusar sexualmente y amenazar con un arma blanca a dos mujeres, tiene otro protagonista clave: el colombiano Yonni Alexis Cuero Angulo, más conocido como "Yaca".

"Yaca" junto a su compatriota y jugador de Boca, Frank Fabra.

Es que, según los testimonios del caso, él fue quien llevó a las víctimas al hotel de Puerto Madero en el que se hallaban. Barrios y Cardona conocen a Yaca por su profesión de peluquero, que lo llevó a conseguir una cartera de clientes importantes en el mundo del fútbol.

Carlos Carbonero, ex jugador de River, fue el primer futbolista de relieve en hacerse habitué de su local. Luego, poco a poco, comenzaron a llegar compatriotas futbolistas como Teo Gutiérrez, Roger Martínez y el "Trencito" Valencia.

Hoy, se cortan el pelo con Yaca varios de los jugadores más importantes del país. En su cuenta de Instagram, pueden verse imágenes de Lisandro López, Santiago Vergini, Marcos Acuña y prácticamente todo el plantel de Boca, incluyendo a Carlos Tevez.

El peluquero llegó a Argentina desde Colombia hace cinco años buscando estudiar periodismo deportivo. Sin embargo, terminó ejerciendo el oficio que había aprendido en su país natal con la misma máquina de cortar el pelo que había traído en su equipaje.

El también colombiano Frank Fabra –quien estuvo presente en la noche violenta pero no fue acusado por las víctimas– fue el que terminó presentándole al plantel xeneize que poco a poco comenzó a aparecer en su local. Hasta antiguas leyendas del club, como Mauricio "Chicho" Serna, pasaron por su silla.

Por ahora, "zafó"

"Llamamos a nuestro amigo para que nos fuera a cortar. Llegó con dos chicas. Nos peluqueó y comíamos mientras nos cortaba el pelo. Teníamos un poco de música", contó Wilmar Barrios sobre la noche del incidente.

"Apenas nos enteramos de esto lo llamamos, porque él era el que conocía a las chicas. Nosotros nunca las habíamos visto. No sabemos de dónde había salido esto y él también dijo que no sabe", señaló.

Por el hecho, Barrios y Cardona fueron denunciados por abuso sexual, amenazas y lesiones leves. Sin embargo, Juan Martín Cerolini, abogado de las denunciantes, desvinculó a Yaca del ilícito. "No creo que él sea parte del problema, ellas no me manifestaron que él se haya propasado", declaró a Infobae.