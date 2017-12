El PJ toma distancia de La Cámpora y busca la "unidad" con Massa y Randazzo

Con el foco puesto en la unidad, la nueva conducción del PJ bonaerense mantendrá una serie de encuentros en las próximas semanas con dirigentes cercanos a Sergio Massa y Florencio Randazzo. El objetivo además es lograr una “renovación” del movimiento peronista, muy golpeado luego de tres derrotas consecutivas en elecciones generales. Las críticas a La Cámpora y la figura de Eduardo Duhalde.

Para eso, el nuevo jefe del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, tiene en mente reunir a dirigentes vinculados al peronismo que fueron divididos en las últimas elecciones legislativas de octubre pasado. Por eso, en las primeras semanas del año podría haber un encuentro entre dirigentes cercanos al líder del Frente Renovador de Sergio Massa; y con hombres que apoyan a Florencio Randazzo.

Nueva cúpula del PJ Bonaerense. A la izquierda, Fernando Gray. A la derecha, Gustavo Menéndez.

“Se busca la renovación y la reconstrucción del peronismo”, explicó a BigBang una fuente cercana al intendente de Merlo y presidente del PJ Bonaerense. Primero, buscarán consolidar la relación con dirigentes del PJ del interior de la Provincia y habrá recorridas por aquellos distritos que renovaron sus autoridades.

Aquellas reuniones entre Menéndez y las cúpulas del massismo y el randazzismo, no incluirían a dirigentes de La Cámpora. De hecho, en los últimos días las críticas hacia ese sector se multiplicaron. El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue muy duro con la agrupación que lidera Máximo Kirchner. “Pareciera que son impolutos, angelicales”, ironizó, al tiempo que aclaró: “Hay que acercarse a los que puedan pensar más o menos parecido”.

El PJ buscaría un acercamiento al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

En esos encuentros, el PJ podría buscar un acercamiento con figuras de peso que en los últimos años se distanciaron del kirchnerismo duro. Sin ir más lejos, los dirigentes más cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que mantuvieron cargos en el PJ Bonaerense tras el recambio de autoridades fueron el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y su sucesora, Verónica Magario.

La Cámpora no ocupa ningún cargo en el partido. Inclusive, puertas adentro hay fuertes críticas hacia ese sector del kirchnerismo. A las críticas de Aníbal se suman otras voces de dirigentes históricos del peronismo, como el ex presidente Eduardo Duhalde, quien esta mañana en declaraciones a radio Con Vos aseguró que “los jóvenes de La Cámpora están muy confundidos”. “No saben realmente qué es el peronismo. No saben de historia”, remarcó.

Eduardo Duhalde criticó a La Cámpora.

De todos modos, Duhalde, al igual que Aníbal, señaló que puede haber coincidencias programáticas con La Cámpora. “Están confundidos, por lo menos en la ideología. Yo almuerzo con ellos, les digo que me parece perfecto que actúen en política pero ¿saben lo que es ser peronista?”.