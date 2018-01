La Oficina Anticorrupción investigará a Triaca por su casera y designaciones en el SOMU

El escándalo en el que quedó envuelto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, será analizado por la Oficina Anticorrupción. Es luego de que su empleada doméstica revelara que realizaba tareas en negro y que el funcionario la había “ubicado” como delegada en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), quien reveló además una maniobra del ministro para “ubicar” a familiares en la administración pública.

De este modo la Oficina Anticorrupción se ocupará de analizar la existencia de delito en la modalidad de contratación de Sandra Heredia en el SOMU, que se encuentra intervenido desde febrero del año pasado, en un caso que hoy fue calificado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como “un error”. Ese análisis llegará luego de que los abogados del ex jefe del SOMU, Omar “Caballo” Suárez, denunciaran al ministro ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, por las designaciones irregulares.

El ministro de Trabajo se encuentra de vacaciones en la costa atlántica.

El episodio salió a la luz luego de que la empleada despedida por el ministro revelara que Triaca la había “ubicado” como delegada en la intervención del sindicato, y que desempeñaba tareas como casera en su quinta familiar desde 2012, aunque fue blanqueada recién en 2015. Entre tanto, el ministro de Trabajo acumula críticas debido a la contratación de familiares en distintas dependencias del Estado.

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de críticas que recibió esta semana el jefe de la cartera laboral, Peña sostuvo que en el Gobierno no sienten que tenga que “costarle el cargo”. A pesar de esa declaración, el organismo que conduce Laura Alonso analizará el caso Triaca.

El ministro se enteró hoy mientras se encuentra de vacaciones en la costa atlántica, a donde ya tenía pensado viajar, aunque el viaje estaba previsto para dentro de unos días. Debido al estallido del escándalo, el Gobierno le pidió que adelantara su licencia.

Sandra, junto a su ex jefe, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien la despidió con insultos por Whatsapp.

La Oficina Anticorrupción poco avanza sobre funcionarios del actual Gobierno. En la actualidad tiene unas 27 investigaciones en marcha por irregularidades, denuncias penales y conflictos de intereses - el caso de Mauricio Macri y la condonación de la deuda al Correo es uno de ellos - pero prácticamente no hay avances. De hecho, la oposición denuncia desde hace meses que se trata de un organismo que no trabaja de manera independiente del Gobierno.

En este caso la Oficina Anticorrupción no se abocará a analizar el audio en el que Triaca despidió a Heredia por Whatsapp, donde enfurecido por una demora le aseguró: “Sandra no vengas, eh, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda”. El objetivo del organismo es determinar las irregularidades en la designación de la empleada como interventora del SOMU.

CARTA DOCUMENTO Y NEGOCIACIÓN ABIERTA

Por otro andarivel judicial, las negociaciones entre la familia Triaca y Heredia para destrabar el conflicto laboral sin ir a juicio tuvo esta semana un primer acercamiento, luego de la denuncia en público y después de enviar dos cartas documento para exigir el pago de la indemnización correspondiente.

Abogados de la familia Triaca comenzaron las negociaciones con Sandra Heredia.

Esta semana Heredia relató en varias entrevistas radiales y televisivas que el hermano del ministro, Carlos Triaca, le ofreció un pago único de $66 mil, a pesar de que el número que reclama es mucho más alto.

BigBang supo que por el momento no se redactó la demanda producto de la feria judicial, aunque sí hubo llamados por parte de los abogados de la familia Triaca en búsqueda de un acuerdo extra judicial.

“Nos preguntaron la pretensión, que está muy por encima del ofrecimiento que hicieron de $66 mil”, señaló el abogado de Heredia, Walter Lasagno, en diálogo con este medio. “Se comunicaron ellos, en los telegramas pusimos el contacto, fue una conversación entre abogados, estamos en tratativas por un acuerdo”, agregó.