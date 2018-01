Zaffaroni, otra vez polémico: "Quisiera que este Gobierno se fuera lo antes posible"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, dijo que “quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible”. Durante una entrevista radial, el ex magistrado indicó que es un “deseo personal” porque “así hacen menos daño”. Además, sostuvo que el mayor conflicto será por “la crisis del programa económico inviable”.

Zaffaroni deslizó que el Gobierno podría no culminar su mandato en 2019, aunque analizó que eso dependerá de “la rapidez con que entre en crisis el programa económico”. En declaraciones a radio Caput, el ex juez de la Corte Suprema, que se jubiló a fines de 2014, remarcó que la crisis en la gestión de Mauricio Macri vendrá “de la mano del fracaso del rumbo económico”.

El ex juez volvió a criticar con dureza el Gobierno de Mauricio Macri.

Para el ex juez, la salida anticipada del Gobierno “no va a depender de nada político, ni lo que diga cualquier partido político”. “Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa no se van a ir”, agregó el ex ministro de la Corte Suprema.

“Yo quisiera que este Gobierno se fuera lo antes posible porque así hacen menos daño, ese es un deseo personal”, señaló, al tiempo que repasó las causas judiciales contra ex funcionarios y analizó que hay una persecución política que genera un “daño social”. Incluso, Zaffaroni indicó que “en el mundo avanza un totalitarismo corporativo donde los CEO’s han ocupado el lugar de la política o pretenden ocuparlo”.

Incluso, hasta dio una especie de “consejo” para no “deprimirse” con las medidas del Gobierno. “Todo pasa y esto también va a pasar. Pasamos la dictadura y el menemismo y Cavallo. Quien crea que es eterno en el poder está loco”, enfatizó el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia.

Zaffaroni dijo que el daño al "perseguido político causa daño social".

Además habló de las medidas insólitas que podría tomar el gobierno de Macri. “Hay que tener mucho cuidado, porque si un aparato de poder de esta naturaleza se ve frente a una crisis toma medidas locas que nos costaron al Guerra de Malvinas o el estado de Sitio en 2001”, indicó. “En ese momento hay que tener cuidado porque puede haber violencia y muertos, y los muertos los ponemos nosotros lamentablemente”.

También se refirió a la importancia que tomó la agenda judicial en el país, producto de las múltiples investigaciones al poder político. “Todavía hay varios factores (que influyen), no digo cuál, cada uno podrá analizar cada una de las situaciones, creo que este ‘lawfare’ (guerra jurídica) se hace con la intervención de un sector del Poder Judicial, en todo el mundo y acá también, pero es un sector minoritario, que causa mucho daño: el daño al perseguido político causa daño social”.