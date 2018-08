BuenMiércoles: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día con toda la información

1

La Cámara alta tratará esta tarde el pedido de allanamiento a tres domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitado al Congreso de la Nación por el juez federal Claudio Bonadio, que entiende en la causa por el supuesto pago de coimas y sobornos de empresarios a ex funcionarios del Gobierno anterior que salieron a la luz tras la aparición de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

El pedido iba a ser tratado la semana pasada, pero se demoró debido a que el magistrado demoró en enviar los fundamentos de su decisión. La sesión comenzará a las 14 y está previsto que se aprueben los allanamientos a la ex mandataria, que incluyen dos propiedades en Santa Cruz y una en Capital Federal.