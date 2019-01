Todo lo que tenés que saber para arrancar el domingo informado

5

Mañana por la mañana se conocerá si la Corte Suprema de los Estados Unidos toma o no la demanda que iniciaron los ex accionistas de YPF por su expropación en 2012; se trata de una causa en la que el Gobierno argentino podría llegar a pagar entre U$D 1.000 y U$D 3.000 millones por errores en el proceso que llevó adelante el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof.

La clave estará puesta en qué decida el máximo tribunal. Hay tres opciones: la primera es que la Corte Suprema tome el caso (sólo toma entre 150 y 200 de los 7.000 que le llegan por año), la segunda es que le pida opinión a la administración de Trump (aunque no es vinculante e igualmente puede rechazar el expediente aún cuando esa opinión sea favorable a Argentina), y la tercera es rechazar la apelación y que queden firmen los fallos de primera y segunda instancia contrarios a los intereses argentinos.