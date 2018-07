A 24 años del mayor ataque terrorista, 7 cosas que tenés que saber sobre el atentado a la AMIA

Se cumplen 24 años del mayor atentado terrorista que sufrió el país.

A 24 años del atentado a la AMIA, hoy habrá tres actos para conmemorar el mayor ataque terrorista que sufrió el país, con 85 muertos y más de 300 heridos, con el objetivo de reclamar Justicia en un caso que aún hoy permanece impune. El homenaje central comenzará a las 9:53 frente a la sede de la mutual judía, en Pasteur 633.

1. EL ATAQUE

Ocurrió a las 9:53 del 14 de julio de 1994. La bomba estalló en la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), en pleno barrio porteño de Once. El atentado se produjo dos años y medio después del ataque terrorista en la Embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992. El de la AMIA fue el mayor atentado terrorista que sufrió el país, con 85 muertos, entre quienes se encontraban en el edificio de Pasteur al 600, vecinos y personas que transitaban por esa zona. En total hubo más de 300 heridos.

El atentado produjo la muerte de 85 personas.

2. SEBASTIÁN, LA VÍCTIMA MÁS JOVEN

Sebastián Barreiros tenía 5 años cuando caminaba con Rosa, su mamá, por el barrio porteño de Once, en el primer día que comenzaban las vacaciones de invierno. Iban camino al Hospital de Clínicas y decidieron ir en subte. Cuando estaban a menos de cien metros de la AMIA, la bomba estalló. En un emotivo video que produjo la AMIA con motivo del 24 aniversario del atentado, Rosa relató: “De pronto un ruido muy fuerte, un viento muy muy fuerte nos levantó y me arrancó al nene de las manos”.

“Cuando el viento me suelta, empecé a buscar a mi hijo porque no estaba al lado mío, no sabía para dónde había ido a parar. Cuando lo vi lo quise levantar y no lo podía levantar. Empecé a gritar, un hombre entró a la cuadra y agarró al nene y se lo llevó al hospital. Esa fue la última vez que vi a Sebastián. Cada 18 de julio es otra bomba porque siguen pasando los años, y yo sigo igual que en el ‘94”, relata Rosa.

3. ENCUBRIMIENTO Y JUSTICIA LENTA

A pesar de que pasó casi un cuarto de siglo, por el atentado a la AMIA no hay culpables en prisión. Las irregularidades en la primera investigación fueron tantas que los fiscales que investigaron el atentado, Eamon Mullen y José Barbaccia, junto al por entonces juez federal Juan José Galeano, están siendo juzgados desde 2015 por el encubrimiento del ataque terrorista, por medio del ocultamiento de pruebas. El único detenido fue el reducidor de autos Carlos Telleldin, acusado por haber entregado la camioneta con la que se perpetró el atentado. En torno al ataque, giran las denominadas pistas sirias e iraníes.

Menem es uno de los imputados en el juicio por encubrimiento del atentado.

4. LA MUERTE DEL FISCAL NISMAN

Alberto Nisman era el fiscal designado para investigar el atentado. En 2015, a poco de presentar una denuncia por encubrimiento contra Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, apareció muerto con un disparo en el baño de su casa en las torres Le Parc, de Puerto Madero. La acusación era por Traición a la Patria, debido a que el Gobierno de Cristina había impulsado y aprobado en el Congreso el Memorándum de Entendimiento con Irán, con el objetivo de que se pueda tomar declaración a ex funcionarios de ese país señalados como responsables del atentado. Sin embargo, ese Memorándum nunca llegó a la práctica.

El fiscal murió en enero de 2015.

5. ENCUBRIMIENTO II

Esa denuncia, a pesar de la muerte de Nisman, avanzó en los últimos años en la Justicia mientras que en paralelo y en los mismos tribunales federales de Comodoro Py se avanza en el juicio que, entre otros, tiene en el banquillo de los acusados al ex presidente Carlos Saúl Menem, a su ex jefe de inteligencia, Carlos Anzorreguy, a los ex fiscales Mullen y Barbaccia y al ex juez Galeano, así como el propio Telleldín.

En marzo pasado el juez federal Claudio Bonadio ordenó elevar a juicio oral esa causa contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios que fueron detenidos en diciembre pasado y excarcelados en marzo, como Carlos Zannini, Luis D’Elía y el ex canciller Héctor Timerman, quien no fue preso por su delicado estado de salud.

Cristina fue procesada y enviada a juicio oral por la firma del memorándum de Entendimiento con Irán.

6. ENCUBRIMIENTO III

En marzo pasado, en una insólita decisión judicial, el abogado a cargo de los alegatos de la Unidad AMIA que depende del Ministerio de Justicia durante el juicio por el primer encubrimiento, Jorge Console, desistió de solicitar penas en la acusación contra Mullen y Barbaccia. Los familiares acusaron al Gobierno de “encubrir a los encubridores”, tal como publicó BigBang meses atrás. Lo curioso es que sí solicitaron prisión para el resto de los imputados.

Garavano también fue denunciado por el presunto encubrimiento.

Por esa decisión, Telledín denunció por encubrimiento al ministro de Justicia, Germán Garavano. Además, lo acusó por los posibles delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionarios público, encubrimiento y peculado”, por la decisión oficial de no acusar a los ex fiscales.

7. ACTOS PARA EXIGIR JUSTICIA

Los distintos grupos de familiares de las víctimas, así como la propia AMIA, llevarán a cabo una serie de actos durante todo el día de hoy para exigir Justicia a 24 años del mayor atentado terrorista del país. El primero es el acto “oficial” y tiene lugar esta mañana, en la sede de la AMIA, como todos los años, a las 9:53.

Exigen memoria, verdad y Justicia.

A las 16:30 será el acto de la Asociación 18-J Familiares, sobrevivientes y amgios de las víctimas en el atentado a la AMIA, que volverán a exigir Memoria, Verdad y Justicia.

APEMIA, otra de las agrupaciones, no realizará acto este año. Memoria Activa convoca a las 18:30 a otro acto, también frente a las puertas de la AMIA, donde estarán, entre otros, el humorista Roberto Moldavsky.