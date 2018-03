1 /9 Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande Desembarcó la revolución fashionista: llegaron los modelos talle grande

Declararon la revolución y no hay medidas que las detengan. Desde octubre del 2017 tres mujeres llevan adelante un nuevo desafío: la creación de una agencia de modelos de mujeres y hombres. Se trata de Plus Dolls, una agencia y escuela de modelos donde hay espacio para todos los cuerpos.

"Adoptamos la idea de un mundo libre de medidas y así empezamos a declarar la revolución de la moda", dice con humor una de las directoras, Sami Alonso.

Hombres y modelos plus size buscan su lugar en la pasarela.

"La moda en Argentina es restrictiva. Desde el talle 42 o 44 se llama talla grande por más que el sentido común no lo vea así. Soy modelo hace 5 años y siempre pensé que no era para mí y quise aportar un cambio. Cuando vemos publicidades no nos vemos reflejas como tampoco otras mujeres u hombres que tienen cuerpo distintos", cuenta a BigBang Alonso.

"Queremos mostrar que existen y que pueden modelar y ser parte de este mundo. Este fenómeno crece en el mundo y en Argentina seremos la primera académica especializada", suma otra de las directoras María Belén Saint Pierre.

Entre los que ya se inscribieron a la academia hay hombres y mujeres de todas las edades y medidas. La inclusión masculina refuerza la misión de la agencia y sus directoras suman que esperan sumar todas las identidades de género.

"Mi caso fue distinto. Me contactaron para ofrecerme que sea modelo y primero me reí. Luego me animé y me gusta, me divierte", cuenta Tincho Martinez (@tincho.doll), uno de los varones que integran la academia. También Sebastian Chinelli (@selechy) se anima a posar. "Ser modelo es empatizar, generar que otro se identifique. Y recibí mucho apoyo en mi entorno cuando quise empezar y me alegra hacer campañas de todo tipo de ropa porque también se estimula a que los productores de indumentaria piensen en diseños y talles para todos", suma.

"Quién dice que no puedo ser modelo

Entre las modelos femeninas, Brenda Kuzmich (@brenkuz), quien estudia arquitectura y maquillaje, afirma que siente mucha seguridad al definirse como modelo. "Quién dice que no puedo ser modelo. Lo digo contenta y con orgullo", dice feliz. Los tres visitaron la redacción de BigBang para contar su experiencia. Mirá el video y conocelos.

Para formar parte, desde sus redes sociales informan fechas de inicio de actividades. En Instagram pueden conocer a más de sus modelos desde @ plusdollsagency