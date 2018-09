El funeral de De la Sota, la declaración de López y la entrevista de Nahir: las tapas del domingo

Luego de repasar las tapas de los diarios más importantes del país, BigBang resume los temas del día. Todo lo que tenés que saber en una sola nota. ¡Buen domingo!

POLÍTICA

El ex gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, será velado durante todo el domingo hasta el lunes a las 11 en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad capital.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti se quebró en llanto frente al féretro de De la Sota.

El funeral es abierto a todo el público y, una vez finalizado. sus restosserán depositados en el panteón familiar. El ex funcionario murió anoche en un accidente de tránsito en su provincia natal.

López señaló a Cristina por el caso de los bolsos

De acuerdo al diario La Nación, en su declaración frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, el ex secretario de Obras Públicas José López aseguró que el dinero que ocultó en un convento de General Rodríguez pertenecía a Cristina Fernández de Kirchner.

José López apuntó hacia Cristina Fernández de Kirchner.

Según sus dichos, fue Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de la en aquel entonces presidenta, quien le encargó ocultar nueve millones de dólares.

ECONOMÍA

De acuerdo a un informe elaborado por TN, este año el poder de compra de los sueldos tendrá su caída más fuerte desde el 2002. Vale recordar que en aquel entonces la salida de la crisis de 2001 determinó que el salario perdiera un 20% contra los precios.

Este mes, el poder de compra del salario descenderá un 11%.

En ese sentido, este mes se estima una suba de precios del 6% que abonaría una inflación interanual de 40%. Mientras tanto, los sueldos aumentan en un ritmo de alrededor del 25%, por lo cual la caída poder de compra sería de 11%.

POLICIALES

Desde la cárcel de Paraná en la que cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza habló por primera vez con la prensa.

En una entrevista con la web entrerriana Ahora, aseguró que la víctima no era su pareja y que "nunca" tuvo novio. "Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace", explicó.

"Lo primero que me dice la gente cuando me conoce es 'no sos como decían en la tele'. Me pintaron como una loca", agregó en relación al tratamiento mediático del caso. "No entiendo por qué esto de ir todos contra una persona. Yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores".

INTERNACIONALES

Luego de dejar 13 muertos sobre la costa sureste de Estados Unidos, el huracán Florence continúa debilitándose y se convirtió en tormenta tropical.

El ciclón tocó tierra este viernes en el estado norteamericano de Carolina del Sur y actualmente avanza hacia el interior del país. Los expertos advierten que, a pesar de que su intensidad descendió, aún existen riesgos de inundaciones y desborde de ríos.