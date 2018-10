El pedido de los seguidores de un ilustrador argentino bloqueado en Instagram que se hizo trending

El artista compartía sus creaciones, pero desde el sábado no puede acceder a su cuenta.

El dibujante conocido en las redes como Nico Ilustraciones sufrió el cierre de su cuenta en Instagram. Los seguidores apoyaron su campaña bajo el hashtag #devuelvananicoilustraciones se convirtió viral más allá de las fronteras nacionales. Allí compartía sus creaciones y sumaba más de 500 mil seguidores. Pero desde el sábado no puede ingresar y la misma se muestra inactiva.

Desde hace un tiempo, Nico mostraba cada vez más su pensamiento político y social en sus dibujos. A su vez, también sumaba parte del material de su libro "Humor de camas hechas de amor", en el que presenta distintas situaciones de relaciones con su humor gráfico. Lo cierto es que cada uno de las ilustraciones causó cierto revuelo entre los sectores más conservadores. Los posteos podrían haber traído aparejadas denuncias o pedidos de bloqueo por parte de sus detractores.

En diálogo con El Diario de Tandil, Nico explicó: "No sabemos bien qué pasó. El sábado a las 3 de la tarde estaba usando habitualmente el Instagram y se cerró. Quise volver a entrar y me dijo que incumplí una norma. Hice los pasos para recuperar la cuenta, pero no tuvimos respuesta todavía. Por eso empezamos con la campaña, es mi fuente de laburo, están mis contenidos ahí adentro.

Nico, el artista que fue censurado.

"En un principio pensé que era por la cantidad de denuncias debido los dibujos sexuales o la cuestión política. Luego pensé que podía ser porque la página superó los 500 mil seguidores y necesita un marco más legal para saber quién está detrás". Pero la empresa no brindó respuesta aún.

Para los que no lo conocen, ni conocen su humor, mirá algunas de sus ilustraciones mientras continúa el pedido para que recupere su cuenta.