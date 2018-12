En medio de las denuncias contra Darthés, apareció un nuevo video del "Give Me Five" de Paluch

"Quise hacerle un 'Give Me Five' y toqué su cadera y su parte íntima", dijo Ari Paluch en su programa de Radio Latina, luego de que Ariana Charrúa, microfonista del canal A24 lo denunciara por acoso sexual. El "Give me Five" de Paluch quedó como el "Mirá cómo me ponés" de Juan Darthés, en la historia de las justificaciones machirulas de lo injustificable. Ahora apareció una nueva toma de aquel desagradable momento vivido por la microfonista. Por entonces, Paluch fue eyectado de A24 y de su programa en Radio Latina. Al canal no volvió, a la radio regresó finalmente este año. Mirá el video.