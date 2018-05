Funcionarios del gobierno viajaron a Whashington para reanudar las negociaciones con el FMI

Los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Finanzas, Santiago Bausilli, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, reanudarán este miércoles en Washington una serie de reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de obtener un crédito "Stand By" de parte del organismo.

La comitiva viajó en la noche de ayer, y según adelantó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la delegación mantendrá este miércoles algunas reuniones con los técnicos del Fondo.

Fuentes del Palacio de Hacienda informaron que Pena, Bausilli y Sandleris serán quienes lleven adelante estos primeros encuentros en busca de un crédito "Stand By de alto acceso", tal como adelantó hace una semana el propio Dujovne.

Este tipo de crédito "tiene la flexibilidad necesaria para cumplir con el objetivo que estamos buscando", dijo en las últimas horas el titular de Hacienda, sin precisar montos y plazos, que se negociarán en las próximas semanas.

Además, en conferencia de prensa, el político explicó este martes que "la política fiscal va por el camino correcto", al tiempo que confirmó que no se dudó "en buscar financiamiento preventivo del FMI". En este sentido, mostró "muchísimo optimismo en el futuro" de la economía del país.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, también se refirió a la depreciación de todas las monedas de los mercados emergentes frente al dólar, y explicó que hay que reconocer que existe "un nuevo escenario internacional, con una mayor turbulencias financiera".

"Argentina es un país que depende del mercado externo. Así que previendo una situación no tan favorable de los mercados es que salimos a buscar 'preventivamente' financiamiento con el Fondo Monetario Internacional", explicó Caputo al justificar el pedido de un préstamo "stand by" de "alto acceso" por presuntamente US$ 30.000 millones.

Finalmente, el ministro de Finanzas reiteró el carácter "preventivo" que tiene este crédito del FMI ante la volatilidad que ha venido presentando el mercado financiero internacional, lo que se tradujo en una suba de la tasa de riesgo País y la suba de tasas y del dólar en la plaza local.