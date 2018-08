La defensa del cirujano de la joven que murió tras hacerse una liposucción

Romina Candia Flores tenía 32 años. Tenía tres hijos. Deseaba recuperar la figura que tenía antes de ser madre. Durante un año ahorró más de 50 mil pesos para pagar la liposucción que se realizó en la Clínica Matienzo, en Belgrano. El titular de la institución es el médico cirujano Armando Donati, quien intentó defenderse mediante un comunicado publicado en sus redes sociales y apunta contra los especialistas que recibieron al mujer antes de morir.

La víctima comenzó con malestares y al mes de la operación murió.

"No se trató de una liposucción como dice la familia, sino de una dermolipectomía", explicó Donati a Clarín y sumó que realiza tres cirugías diarias desde hace 10 años. Pese a sus palabras, el centro médico no está habilitado para ese tipo de cirugías, aunque según Donati realiza dermolipectomía, una práctica diferente a lo que es una lipo, y así intenta alejarse de la polémica.

"La mujer nunca se recuperó al 100% pero se fue de la clínica sin riesgo de vida", afirma Donati y carga contra el sanatorio Güemes, a donde fue derivada la víctima. "Algo pasó ahí, pero no sé qué, de todos modos, yo estoy a disposición de la Justicia, que aún no me notificó de nada", finalizó.

"Muy Feliz Día del Niño!!!

Para todos aquellos que me han llamado o se han comunicado por diferentes medios en el día de hoy por motivo de una publicación que me difama.

Quiero compartirles mi historia:

A los 12 años le dije a mi madre que iba a ser cirujano Plástico, y como respuesta a la pregunta de mi madre, le dije porque amaba ayudar a las personas resolviendo alteraciones físicas que a ellas le ocasionaban traumas emocionales, devolviendo la armonía y la belleza que todos llevamos dentro, y sabía que para lograrlo era necesario ser médico.

Elegí la mejor formación posible, aquella Universidad que me diera las herramientas no solo como profesional sino como persona para salir a ejercer mi carrera como un ser íntegro, y así lo hago cada día gracias a la Universidad del Salvador.

Luego me entrevisté con grandes cirujanos plásticos de aquella época, quien fuera el presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Argentina para que me guiaran en cuál sería el camino ideal que debía seguir un médico para formarse en la especialidad si tuviera el tiempo y todos los medios, y en su consejo y el de otros colegas de la especialidad, reconocidos en aquel momento y muchos grandes amigos en el presente, me sugieren que tenga una sólida formación como cirujano general, y así lo hice, gracias al Policlinico Bancario en su pleno apogeo y al gran Servicio de Cirugía General a cargo del Dr Ahumada y gran equipo, que me dio las herramientas y la experiencia para formarme como cirujano general.

No conforme decidí dar un paso más y me formé en el Instituto Angel H Roffo, en la especialidad de Cirugía Oncologica, junto a cirujanos de gerarquia internacional a cargo del Dr Pradier, que me dieran una enorme formación y experiencia en el campo, tendiendo la oportunidad de iniciar además mi formación en el área de cirugía reconstructiva junto a enormes maestros cirujanos oncólogos reconstructivos.

Para finalmente llegar a cumplir mi sueño, que iniciara a los 12 años de ser cirujano plástico, y completo mi formación y especialización en el Honorable Hospital de Clínicas de Buenos Aires, junto a brillantes, respetados y reconocidos profesionales en la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora donde de la mano de cada uno de los miembros de ese gran equipo con el Dr Zimmann a cargo del Servicio y al Dr Patricio Jacovella a cargo del área docente, pude completar mi formación en la especialidad, y recibir las herramientas para iniciar mi actividad profesional con una sólida formación, que seguí puliendo con rotaciones y experiencias internacionales junto a grandes maestros a nivel mundial, como Ivo Pitanguy, Ramon Vila Rovira, Irael Ramirez, Maurizzio Navas entre muchos que han sabido brindarme y compartir su experiencia y su sabiduría para que al día de hoy desarrolle mi profesión con todo el amor, pasión, profesionalismo que cada uno de mis pacientes se merece.

Hoy me toca contarles un poco de mi historia porque en mis mas de 10 años de ejercicio de mi especialidad y muchos, muchos pacientes operados y tratados por mi, a quienes les he dedicado y les dedico todo mi tiempo y mis conocimiento para su beneficio, sin importar día ni horarios.

Y sabiendo que nuestra profesión es una profesión en la que sabemos y personalmente explicó en detalle a cada paciente antes de realizarse cualquier procedimiento que puede tener riesgos y que vamos a buscar todos los medios para minimizarlos, aún así pueden pasar y cuando pasan todos ustedes saben que soy incondicional en aportar todo lo que sea necesario para que salgan adelante y darle una pronta y satisfactoria solución.

Aún así y prefiero que sea por mi que lo sepan, en el día de hoy se publicó una nota en la que lamentablemente me difaman por un episodio fatal de una paciente que fuera operada por mi, que inicialmente saliera todo bajo una evolución habitual y que luego tuviera una evolución inestable y que inmediatamente la deriváramos a un centro de alta complejidad para su estudio y tratamiento específico y que luego de que lograran mejorarla y recuperarla a punto de que pudiera hablar con la paciente, finalmente falleciera luego de una cirugía exploradora después de 30 días de la cirugía inicial y me adjudican a mí como responsable.

Fue un momento muy triste en el cual acompañe a la paciente y a su familia cada día, hasta el último, y cómo sucede en estos casos el tiempo ayuda a superarlo y seguir adelante, y así lo hice, gracias a la ayuda de mi entorno incondicional.

Hoy vuelvo a sentir aquel sentimiento y busco en el compartir con ustedes que me conocen un simple encuentro de apoyo para darme la fuerza necesaria de seguir adelante en busca de seguir haciendo el bien a todo aquel que la vida me ponga en mi camino.

Les deseo de todo corazón un hermoso día del niño y nunca dejen de soñar!!!

Y trabajen incansablemente por lograrlo!!!

Dr Armando Donati"

LA EXPERIENCIA DEL MÉDICO

Como si fuera poco, en su sitio suma sus últimas actualizaciones como profesional de la cirujía plástica. Afirma que realizó pasantías en Milan-Italia (Instituto europeo de oncología), Río de Janeiro-Brasil (Clínica Ivo Pitanguy y Santa casa Da Misericordia), Barcelona-España (Centro Medico Tecknon – Instituto Vila-Rovira), Ibagué – Colombia (Clínica Israel Ramirez) entre otras sedes en Paris, Madrid, Boston, etc. Además realizó una especialización en Cirugía Estética genital (femenina y masculina), Cirugía mamaria, Cirugía Facial y Lipoescultura.

La carrera de medicina la realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador de Buenos Aires,y continuó su formación haciendo la residencia de Cirugía General en el Policlínico Bancario de Buenos Aires asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), egresando con el título de Cirujano General con honores. Luego se formó como Cirujano Oncólogo en el Instituto Angel H. Roffo, asociado a la UBA haciendo simultáneamente la residencia post-básica (2º nivel) y la carrera de Especialista en Oncología Quirúrgica en la Facultad de Medicina de la UBA, finalizando con honores ambas. Finalmente completo su formación en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, realizando su residencia post-básica (2º nivel) y simultáneamente la carrera de Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en la UBA, finalizando ambas con honores.

Uno de sus pacientes.

Entre las publicaciones más recientes aparece un video en el que sus pacientes lo recomiendan y entre ellos aparece el periodista vinculado con la autoayuda y la espiritualidad, Claudio María Domínguez.