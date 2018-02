La ex de La Tota dice que la obligó a abortar: "Quiso que me ponga una pastilla en la vagina"

Daniel "la Tota" Santillán parece no poder salir del mal momento en el que entró a mediados del año pasado, cuando terminó preso, acusado de robar un negocio de Vicente López. Por aquel entonces, el conductor tuvo que ser internado en un neuropsiquiátrico.

Esta vez, La Tota se enfrenta a una nueva denuncia en la comisaría de la Mujer –que se suma a las de Sol Fiasche y Fernanda Vives, sus ex mujeres- por parte de Romina Medina, su la última novia.

Según denunció la mujer de 32 años, el referente de la movida tropical intentó “obligarla” a abortar de forma clandestina en un departamento de Mar del Plata.

La Tota fue detenido en Vicente López el año pasado.

La marplatense y La Tota se conocieron en el boliche Bora Bora, donde el conductor iba diariamente con regalos para conquistarla. Según relató Medina, habían decidido convivir en La Feliz durante esta temporada, pese a que la realidad económica de ambos no es muy buena.

“Teníamos muchas discusiones por salidas de él. Cosas que hacía que no estaban bien. Una mañana vuelvo al departamento y él estaba con un amigo y una chica en mi cama. Él (por La Tota) estaba en otra cosa, que no quiero entrar en detalles”, dijo sin dar demasiados detalles.

Romina Medina denuncié a La Tota por violencia.

En diálogo con el programa Confrontados, la mujer detalló que quedó embarazada del conductor y que decidió hacérselo saber. “Yo le dije a él que tenía un atraso. Le dije que iba a ir a un médico particular, porque no tengo obra social, y le pedí que me ayude a pagarlo. Yo mantengo a mi hija y mi situación económica tampoco es buena”, explicó.

Siempre según sus palabras, el test de embarazo le da positivo y decidió contárselo solo al conductor. “Él me planteó tomar pastillas para perder el embarazo. Me dijo que eran tres, que si no estaba embarazada me iba a indisponer solamente y que si estaba embarazada no pasaba nada. Yo ilusa no soy”, aclaró la visiblemente dolida mujer.

Yo si tengo que ser padre asumo la responsabilidad, ella nunca se hizo un evatest frente mio. Se hizo 3 y no enfrente mio. — Tota Santillan (@TotaSantillan) 6 de febrero de 2018

Medina explicó que debido a la fuerte crisis económica que afectaba tanto al conductor como a ella, comenzó a trabajar como mucama en un hotel de Mar del Plata, pese a que después remarcó que tuvo que renunciar por pedido de La Tota. “Cuando le dije que no me iba a tomar las pastillas se puso agresivo”, señaló.

Y continuó: “Estaba muy agresivo verbalmente. No veníamos bien y entonces decidí separarme. Le dije que me iba a ir, que me quería separar. Le dije que no necesitaba que se hiciera cargo del bebé. El día lunes él me invitó a Santa Clara, a la casa de un amigo. Yo no quería ir porque no me cerraba lo que decía, pero accedí a ir a su departamento”.

Según su descargo, el conductor la pasó a buscar junto a un conocido. “Estaba muy alterado porque dormía pocas horas. Me encierra, me quiso obligar a hacer un aborto, quiso llevar un hombre a la casa para que me practicara el aborto. Después me dijo que elija una clínica y que me llevaba a hacer el aborto”, contó.

Y agregó: “Ese día me obligó a hacer pis en el comedor delante de él y su amigo para hacer otro test. Ese día no me pegó, pero días atrás sí. Me tuvo encerrada en el departamento intentando que abortará. Quiso que me ponga una pastilla en la boca y otra en la vagina". Medina explicó que producto de la crisis nerviosa que le agarró, perdió el embarazo.

Al mismo tiempo se dio a conocer un polémico audio, donde se la escucha a Medina con la voz quebrada, en llanto, discutiendo con La Tota. “No me amenacés con mi hija, tiene diez años Daniel. Por favor te lo estoy pidiendo. Vos no estás bien de la cabeza, déjame en paz por favor. No me merezco esto ¿así me amabas? Me estás lastimando, me quiero ir”, se escucha.

Una nueva denuncia contra La Tota.

Durante la grabación, también se lo oye al conductor pedirle a su ex pareja que se calmara porque la iban a oír los vecinos, a lo que ella le responde: “Y si vos me tenés así y me ponés así. Mirá cómo estoy Daniel. No estás bien de la cabeza, Daniel. Yo no te hice nada. Basta, por Dios, intérnate. Dejá de amenazarme con mi hija. No me tortures más”.

El descargo de La Tota: "Yo la denuncié por maltratos y golpes"

A raíz de la denuncia y tras una fuerte publicación que hizo en su cuenta de Facebook, donde acusa a su ex de ser una “viuda negra”, La Tota Santillán rompió el silencio y aclaró que la propia Romina le usurpó sus redes sociales y publicó semejante mensaje. “Yo la denuncié por todas las presiones que venía recibiendo de ella a partir de diciembre”, dijo.

Para La Tota, todo comenzó cuando su ex pareja le insistía con la convivencia. “Ahí empezó con los maltratos verbales y golpes. La denuncié por golpes y rasguños. Ella me planteó que quería tener un hijo y yo le dije que no podía, que no estaba en condiciones de formar una familia. En enero, estando con mis nietos, ella me dijo que estaba embarazada”, reveló.

En ese marco, La Tota señaló que Romina Medina tiene varias causas abiertas en Mar del Plata. “Ella quería meter a su hija de diez años en el departamento y me usurpó el departamento. Ella tiene mis redes sociales, me las maneja. Si realmente ella estaba embarazada, yo me iba a hacer cargo”, cerró el conductor.