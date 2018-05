La increíble historia de Joe Lemonge: el joven trans condenado a prisión por defenderse

Joe Lemonge es un joven de 25 años de Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Se defendió de un ataque transfóbico, pero para la Justicia se trató de un hecho de “tentativa de homicidio”.

El viernes fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Activistas de organizaciones LGBTIQ se movilizarán en los Tribunales de Paraná, al igual que en distintos puntos del país para exigir justicia.

El caso se viralizó en las redes.

“A las mierdas como vos hay que matarlas, si sos un macho, viejo”, le decían a Joe. En un video que publicó en redes sociales describe cómo fue hostigado desde que tiene memoria, por su orientación sexual y su identidad de género. “Siempre fui objeto de su constante discriminación, primero como homosexual y luego, cuando se enteraron que era un hombre trans, con mucho más énfasis”, cuenta.

Lemonge estudiaba Derecho y daba clases de inglés hasta que el 13 de octubre de 2016 fue atacado en su casa por tres varones que ya lo habían agredido en reiteradas ocasiones. Pese a que Joe se presentó en cada oportunidad en la comisaría, nunca le tomaron las denuncias.

El apoyo de distintos famosos.

El día del ataque los hombres se metieron a la fuerza a la casa y comenzaron a insultarlo y a intentar golpearlo. Uno de los agresores tenía una trincheta escondida en la manga. Según el relato del defensor oficial, Joe buscó un arma de aire comprimido que su padre tenía guardada. Tomó el arma para asustarlos y terminó disparando. El balín impactó en el cuello del agresor. Pese a que nunca estuvo en peligro su vida, permaneció internado unos días.

Dos meses después, el 3 de diciembre, ese mismo hombre prendió fuego la casa de Joe. Esa causa todavía no llegó a juicio. En ese momento, el joven trans fue a la comisaría pero la policía no tomó su denuncia ni fue escuchado. Lo detuvieron por la agresión anterior y pasó seis días detenido.

El abogado logró que le otorgaran prisión domiciliaria durante un mes. En ese tiempo, su padre cayó enfermo y murió. Ni siquiera consiguió el permiso para visitarlo en el hospital y solo pudo asistir al velorio esposado con dos custodios.

El pasado 23 de abril fue el inicio del juicio oral en el Tribunal de Juicio de Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz (Entre Ríos) a cargo de la jueza Cristina Lía Vandembroucke. Fue sentenciado por “tentativa de homicidio” a 5 años y seis meses de prisión. El fiscal Santiago Alfieri había pedido 8 años.

“La situación de Joe da cuenta cómo a los varones trans en la Justicia no solo les es negado el reconocimiento a su identidad de género, sino que son también objeto de criminalización selectiva y sus voces no son escuchadas. El acceso a la Justicia no existe y el derecho a la defensa tampoco”, afirma Iñaki Regueiro, abogado perteneciente a la organización Abosex, que acompaña el caso de Joe.

“Fue sometido a un proceso signado por la transfobia, discriminación en su lugar de origen, y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, asistencia, o ayuda (…). La defensa en un contexto de hostigamiento sistemático y de vulneraciones de derechos humanos no puede ser tratada por la justicia como una agresión más”, dice el documento que organizaciones de activistas entregaron a la Casa de la Provincia de Entre Ríos en Buenos Aires.

Por el momento, Joe no irá preso hasta que el fallo quede firme. Las organizaciones LGBTTIQ que estuvieron acompañándolo en el tribunal, continúan movilizándose, para revertir la situación y exigir justicia frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos en Buenos Aires. Con carteles con las consignas #DefenderseNoEsDelito #AbsoluciónParaJoe y #BastaDeJusticiaTransfobica, ya realizaron varias sentadas y hoy volverán a reclamar además de visibilizar el caso en las redes sociales.