La periodista que golpeó a Cristina Kirchner con un micrófono: "La estoy pasando mal"

Todo ocurrió el lunes, cuando Cristina Kirchner partía de su vivienda en Recoleta con destino al despacho del juez Claudio Bonadio. En ese momento ocurrió un llamativo episodio: mientras intentaba subir al auto, una periodista le golpeó la cabeza con el micrófono sin querer. Pero lo insólito no fue eso, sino todo lo que ocurrió después.

La periodista en cuestión es Viviana Toledo, que trabaja en Canal 9. A las pocas horas del episodio, le comenzaron a llegar cientos de mensajes y amenazas en sus redes sociales. “Empezaron a buscarme en mi Facebook y redes sociales y comenzaron a escracharme y a decirme cosas”, relató la movilera, que contó que desde hace días la están “volviendo loca” con los mensajes que le envían.

Ocurre que en las redes muchos consideraron que el golpe había sido a propósito, y se llenaron de mensajes con insultos y críticas durísimas hacia la periodista. “Acá la tenés la repudiable sinvergüenza que golpeó a Cristina Kirchner cuando se aprestaba a entrar en el auto. Foto de cristina golpeada por Viviana Toledo”, escribió una usuaria.

Aca la tenes la repudiable sinvergüenza que golpeó a Cristina Kirchner cuando se aprestaba a entrar en el auto.Foto de cristina golpeada por viviana toledo video oficial. pic.twitter.com/eaksJRd3U5 — Josefina (@pinalatana) 14 de agosto de 2018

@CanalnueveOK díganle a #VivianaToledo que yo vivo cerca del canal, y que por ahí, se me va a escapar una mano a mi también. Pero es sin querer eh! Ojo Vivi cuando salgas, por ahí te encontrás conmigo o alguno de mis amigos. Fíjate. Besito! — marite errante (@marite33) 15 de agosto de 2018

ESTA ES VIVIANA TOLEDO, CRONISTA DE CANAL 9, LE PEGÓ CON EL MICRÓFONO A CRISTINA, CUANDO AYER IBA A COMODORO PY.



CONDUCE EL PROGRAMA "SIN LÁGRIMAS" POR TeleRed,



QUE ES PRODUCIDO POR LA TITULAR DE LA U.C.R. PILAR CLAUDIA ZAKHEM. pic.twitter.com/KLZFxPT15L — alondra zu (@zu_alondra) 16 de agosto de 2018

Otro usuario dijo que fue “con premeditación aprovechando el momento. Fue como una patotera, sola no se anima”. Otra dice: “Vos golpeaste a CFK a propósito con el micrófono y después te escondiste, tranquila tilinga, ya te denunciamos, nosotros no tomamos justicia por mano propia, salí de la cueva cuando te llegue la citación judicial”. “Ya te voy a cruzar en la calle, vamos a ver si sos tan viva, sorete”, dice otro.

La periodista explicó a la web Primicias Ya que el episodio fue desprolijo porque los custodios les sacaban los micrófonos. “Me enteré después de lo que pasó, yo ni sabía que había recibido el golpe. Desde ese momento empezaron a buscarme en las redes sociales y comenzaron a escracharme, a decirme cosas cada vez más subidas de tono”, relató Toledo.

La ex presidenta, al salir de su vivienda el lunes.

“La estoy pasando mal. Cuando se meten con mi familia y con mis hijos me repercute de otra manera, hace dos días que me están volviendo loca, fue un accidente, no hubo mala intención, que entiendan que estaba trabajando y que siempre la respeté, siempre fui muy respetuosa con los funcionarios y la gente en la calle”, remarcó la periodista.