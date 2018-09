La semana negra de Laurita Fernández: peleas, romances y hasta la crítica de Esmeralda Mitre

En seis programas del Bailando Laurita Fernández transitó todas las emociones que un participante televisivo puede sentir en mucho más tiempo. En el primer programa se lució con una coreografía especial en el subte. En su nuevo rol como jurado, no dejó de desplegar su conocimiento en la danza. Se emocionó al ver bailar a su madre y calificarla.

A su vez, le toca evaluar a distintas personalidades a las que dice admirar. La ola de sensaciones hasta ahí son positivas. Pero no es todo color de rosa. También tuvo que hacerle frente a una pelea con Cinthia Fernández, soportar que cuestionen su carrera y las incómodas preguntas sobre quién es el hombre que la estaría conquistando.

Laurita Fernández en su semana movidita.

En medio de su emoción por debutar en la pista de Bailando 2018 y con el esfuerzo de preparar una coreografía por primera vez en su vida, Esmeralda Mitre hizo su debut. Sin embargo, su performance no alcanzó con las expectativas del jurado y se llevó 11 puntos, el segundo puntaje más bajo en lo que va de la ronda de disco. Pero, eso no fue todo. La participante mantuvo un tenso ida y vuelta con Laurita y con esa pelea, la protagonista de Sugar completó una seguidilla de estallidos.

Así el fue el tenso cara a cara a cara entre Laurita Fernández y Esmeralda Mitre:

-Laurita: No voy a hablar de la técnica porque entiendo que nunca bailaste. Ya terminarla, haberte acordado de los pasos y haber ido a tiempo ya es un logro y eso está buenísimo. Voy a corregir cosas que se pueden mejorar en la próxima gala. No entendí por qué arrancaron con el cigarrillo, me pareció raro visualmente. Después, la cara desafiante no iba con la música que es alegría. Con menos se puede lograr que se entienda un poco más el mensaje. Desde lo visual, no me gustó. Y ya que pueden editar la música, yo la hubiese acelerado un poquito más para que puedan ir más rápido. No me terminó de convencer por estas cosas. Sin embargo, me pareció muy divertido por momentos. Tenés ganas y eso está buenísimo. Me caés divino, pero noy a evaluar la coreografía. Todas las correcciones que diga van a ser en pos de que mejoren y de construir. En esta vuelta, la verdad que no me gustó.

-Esmeralda: Personalmente, sé cuando las cosas que hago están mal. Yo lo sentí muy bien (al baile). Pero me pareció constructivo lo que me dijiste.

-Laurita: Ojalá porque es con la mejor intención.

-Esmeralda: Realmente creo que logré muchas cosas de alguien que hace una coreo por primera vez en la vida. Eso lo creo de verdad y lo digo con humildad. Incluso con poses y terminaciones que nunca pensé que lo lograría.

-Laurita: Se valora. Eso estuvo buenísimo. Hablo de que, por ahí, sin técnica se puede lograr transmitir un mensaje o se puede lograr emocionar, o se puede lograr que te cause temor o risa. Y esta vuelta como que no entendí. Eso me pasó. Apoyate en tu bailarín para lograr algo bueno. Mi nota es un 3.

-Esmeralda: Con todo respeto, valoro mucho tu carrera y tu crecimiento en el Bailando... pero que opines sobre actuación es como demasiado. Gané premios por todos lados. No me enseñes a actuar, enseñame a bailar.

-Laurita: Es mi opinión. Me tocó juzgar la coreografía.

-Esmeralda: No, pero me enseñaste de actuación.

-Laurita: Si querés un día nos tomamos un café y te cuento lo que hice y lo que estudié. Pero me parece que está por terminar el programa.

-Esmeralda: -¡No, olvidate! ¿Un café? ¡Ni loca! ¿Ella actuó en donde, en Sugar? Que no me enseñe de actuación a mí porque actúo desde los 21. No la estoy desmereciendo. Estoy diciendo "qué bien todo lo que me dijiste"... ahora de actuación, nada. Todo el mundo se defiende. ¿Yo no me puedo defender?

LAURITA DE NOVIA, ¿O NO?

Otro momento de la gala de anoche también incomodó a Laurita Fernández pero no llegó al enojo. Su compañero de jurado, Ángel de Brito afirmó que la rubia tiene un romance con el protagonista de Mi hermano es un clon, Nicolás Cabré.

Marcelo Tinelli fue directo a la fuente. "¿Lo podemos confirmar?", le preguntó a la involucrada. "Yo estoy muy bien", fue lo único que dijo y mantuvo el misterio.

"Yo no sabía nada", advirtió Flor Vigna, que estaba en la pista a punto de debutar en la ronda de música disco, sobre su compañero de elenco. "Me gusta esa pareja", sumó Marcelo. Habrá que darles tiempo para que lo confirmen oficialmente, si es que están en proyectos de algo más. Quizás son buenos amigos, con los que comparte buenos momentos y nada más.

LA FEROZ PELEA CON CINTHIA FERNÁNDEZ

El viernes por la noche estalló un escándalo que pocos en la pista del Bailando esperaban. Todo ocurrió cuando Cinthia Fernández reveló que su actual pareja, Martín Baclini, es el dueño del Palacio de La Oportunidad, un polirubro que se encuentra ubicado en la ciudad de Rosario.

A raíz de esta noticia, la producción comenzó a poner en vivo imágenes del establecimiento hasta que se encontraron con que en la página oficial del lugar exhiben varias imágenes de Laurita Fernández publicitando distintos productos: desde perchas hasta un kit de copa menstrual. A su vez, para la sorpresa de todos, la actual jurado no sabía de la existencia de esas imágenes.

El Palacio de la oportunidad en Rosario.

Fue por esta razón que, indignada con lo que estaba viendo, la ex de Federico Bal aseguró que habían cortado su foto y “le pusieron al lado las perchas". "Pero si esta es usted, está con cara de que mira las toallas", fue uno de los comentarios que lanzó Marcelo Tinelli.

Solo habían risas de todo el equipo de Showmatch, menos de Laurita: "No es gracioso, y esto les va a salir carísimo", afirmó amenazando la bailarina. Al terminar el programa, asesorada, Laurita tuvo que salir a disculparse en las redes sociales, donde se cruzó con Cinthia.

Lo cierto es que la ex de Matías Defederico, en medio del pedido de disculpas de Laurita, redobló la apuesta, mostró el video de la sesión de fotos, aseguró que la protagonista de Sugar sabía perfectamente cuál iba a ser el uso de esas imágenes y la tildó de “mentirosa”.

La campaña de Laurita para el polirubro.

Lo cierto es que este lunes en Los Ángeles a la mañana revelaron la trama secreta que se esconde detrás de este escándalo. Según contó Yanina Latorre, la actual pareja de Cinthia habría tenido un breve affaire con Laurita durante el verano de 2014, en Villa Carlos Paz.

La panelista, a su vez, señaló que el empresario en aquel momento le regaló a la bailarina un Samsung última generación. “Para que vea Laurita que tengo todo. Fue un regalo porque que la conoció y le gustó”, describió la mujer de Diego Latorre.

El cruce entre Cinthia y Laurita Fernández.

Y siguió: “Laurita laburó con ellos, arregló con una campaña de siete meses y cobró 40 mil pesos. Esto lo hizo por fuera de la agencia que la maneja, por eso, en el fondo, ella lo negó: por un lado le dio vergüenza, porque parece que es Susana Giménez y solo hace fotos para Chanel, y porque el representante va a decir: ‘Estás arreglando trabajos por fuera’”, sentenció Yanina.

Las burlas de las bailarinas de Showmatch.

Para colmo, desde que ocurrió esta suerte de mal entendido, parte del staff de las bailarinas del Bailando por un sueño comenzó a mofarse de Laurita en las rede sociales bajo el hashtag de oportunitychallenge. Allí, se podía ver las imágenes de las modelos sosteniendo cacerolas, coladores y hasta perchas en clara señal de burla a la conductora radial.

LA ETERNA RIVALIDAD CON LOURDES SÁNCHEZ

Por un lado Lourdes Sánchez y por el otro Laurita Fernández. Pese a que lo niegan, son viejas y, tal vez, eternas “enemigas”. Las dos supieron ser parejas de los productores de máxima confianza de Marcelo Tinelli: la presidenta del BAR es mamá de Valentín, el hijo que tuvo con Pablo Chato Prada, mientras que la conductora radial estuvo mucho tiempo en pareja con Federico Hoppe.

Las dos iban a bailar juntas durante la gran apertura del Bailando de este año, pero ambas –si bien lo desmintieron- se negaron a compartir el escenario. Como resultado, Lourdes Sánchez desplegó sus mejores pasos y bailó acompañando a Maxi Trusso, y Laurita Fernández bailó en la línea H de Subte junto a Mati Napp y un grupo de bailarines.

Lourdes y Laurita juntas en una sesión de fotos.

Lo cierto es que en medio del PerchaGate, el escándalo que protagonizó Cinthia Fernández y Laurita en las últimas horas, el programa Confrontados dio a conocer un audio donde la pareja del Chato Prada trató de “villera”, “negra” y “mala mina” a la actual jurado del certamen.

La escucha corresponde a un audio de WhatsApp que le envió Lourdes a una amiga y que llegó a las manos del ciclo de canal Nueve. "Cuando estaba pasando todo eso yo sabía que Laura lo hizo realmente, sin saber que realmente lo hizo, yo por dentro lo sabía”, se la oye a Lourdes.

Y sigue: “Estoy segura, pero bueno, está al lado del cucharón, del otro, y ahora se cree que es Pampita, pero lo negra lo tiene de adentro, esas cosas no cambian. Podés tener una buena pintada por fuera, pero por dentro seguís siendo la misma villa de siempre”.

Lourdes trató de "negra villera" a Laurita.

Durante el audio, la presidenta del BAR (Bailando Assistant Referee) aseguró que Laurita “quedó muy mal, diciendo `por suerte hoy tengo buenos trabajos´”, en referencia al descargo de la ex de Federico Bal cuando se enteró sobre las fotos que utilizaba el Palacio de la oportunidad.

En ese marco, Lourdes disparó: “Lo dijo como diciendo... ¿Mirá si la persona que hizo esas fotos hubiese sido otra mujer? ¿Qué, estaba haciendo un mal trabajo? ¿Denigrante? No está midiendo sus palabras. Me extraña de ella que es muy astuta para quedar siempre como la víctima”. Y agregó: “La pobrecita, que esté diciendo este tipo de cosas, porque ayer se le notaron todos los hilos de soberbia, de que se cree mil. Yo también soy de las que pienso que tarde o temprano esas cosas caen por sí solas, cuando no actúas bien”.

Por último, la mamá de Valentín explicó porque no puede “empatizar” con la jurado. “No puedo, porque tengo un radar para esas personas, con pequeñas actitudes siempre me fue demostrando que es una mina mala, que solo piensa en ella, mega egoísta, pero bueno... ojalá que Ángel o alguien lo diga todo ésto", sentenció.

¿Lo dijo o no lo dijo?

Las desafortunadas frases de Lourdes Sánchez para definir a Laurita Fernández recorrieron a paso veloz todos los medios de comunicación y las redes sociales. La presidenta del BAR (Bailando Assistant Referee) trató de “villera” y “negra” a la jurado a través de un audio de WhatsApp.

Por esta misma razón, la mujer de Pablo “Chato” Prada decidió dar la cara, confirmó que es ella la del audio, prometió pedirle disculpas a Laurita está noche y reveló quién fue el responsable de divulgar la conversación que desató el escándalo.

Según detalló la mamá de Valentín, fue Sebastián Centeno, ex booker de Laurita quien dio a conocer la polémica escucha. Cabe destacar que Centeno fue el responsable de que la ex de Fede Bal haya realizado la campaña publicitaria que derivó en la pelea con Cinthia Fernández.

En esa línea, Centeno se había mostrado furioso e indignado con Laurita por sus dichos y había asegurado que la empresa de Martín Baclini, su “mejor amigo”, estuvo en juego por culpa de la actual jurado del Bailando por un suelo. "Yo le hice facturar millones (a la empresa), le he conseguido miles de cosas y me duele en el alma esto. Ella no me reconoce y no me merezco esto", cerró.

Por esta razón, en diálogo con Hay Que Ver, Lourdes aseguró que es ella la protagonista del audio y señaló que el mismo fue editado por el booker. “Obviamente soy yo, pero hay cosas editadas de otros mensajes. Esa persona que lo filtró, que es el booker Centeno, me manda una catarata de mensajes después de todo lo que pasó con mensajes de mal gusto contra Laura”, contó.

Y agregó: “Hizo un solo audio y quería aclarar eso. Fue una charla personal con él como puedo tener con cualquiera. Quiero pedirle disculpas a Laura, que esta noche se las voy a pedir. Esto fue el viernes. Los mensajes que él me mandó son tremendos, pero bueno no sé. La verdad es que desconozco lo que quiso lograr, hace un montón de tiempo que no lo veo”.

Por último, arrepentida, Lourdes manifestó que no cree que Laurita se haya puesto mal con ese audio y sentenció: “No creo que se haya puesto mal Laura, tampoco la maté y siempre la destaqué como artista. Pero si la descalifiqué, le pediré perdón cuando la vea. No empatizó con Laura, pero no me pasa nada más que eso. Hay cosas que yo no dije o no encuentro que dije”.