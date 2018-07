Preocupación por la salud pública en La Costa: mueren decenas de mujeres tras dar a luz en Mar de Ajó

Lo que debía ser un momento de extrema felicidad, se llenó de lágrimas de dolor producto de una mala labor médica que viene repitiéndose desde los últimos cuatro o cinco años. El jueves, en el partido de La Costa –que tiene cerca de 100 mil habitantes- falleció producto del parto Paola Roldán, una joven de 26 años, madre de dos hijos.

EL Hospital de Mar de Ajó acumula un gran número de muertos post parto.

Según pudo saber BigBang, la joven murió “desangrada” en la camilla del Hospital Municipal de Mar de Ajó, ubicado en Av. Libertador 1780, pese a los pedidos de ayuda de parte de sus familiares, quienes solicitaron a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación por dadores de sangre con el fin de salvarle la vida a la joven madre.

La muerte de Roldán se suma a una larga lista de víctimas durante o después del parto en el hospital de Mar de Ajó. Según pudo saber este portal, el número de muertes post parto asciende a 13 en estos últimos cuatro años y, aseguran, hay muchos más casos que ocultan desde la Secretaría de Salud del partido de La Costa a cargo de Daniel Creuso.

Sin ir más lejos, en octubre de 2014, una mujer de 34 años había fallecido en el mismo centro médico luego de tener a su bebé. En aquella oportunidad, dos médicos fueron suspendidos por prevención y tomó intervención la Fiscalía Nº 2, a cargo del doctor Martín Prieto.

El nombre de la víctima era Andrea Sosa, de 34 años, quien transitaba la semana 41 de su cuarto embarazo y fue hospitalizada con una orden de internación para dar a luz. Su bebé nació por cesárea y pesó 3,850 kilos. Horas más tarde, Sosa se descompensó.

En aquella oportunidad, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Costa, la dirección médica del Hospital de Mar de Ajó y la jefatura del Servicio de Ginecología y Obstetricia, informaron que Sosa “era una paciente que había controlado su embarazo cumpliendo con todas las exigencias e indicaciones médicas” y que “las condiciones obstétricas indicaban vía vaginal de parto” por lo que se dio inició la inducción por parto natural.

El informe señaló, además, que la complicación se suscitó en la etapa postoperatoria cuando “de forma súbita la paciente presentó dificultad respiratoria y descompensación hemodinámica por lo que ingresó abruptamente en paro cardiorespiratorio. Ante este cuadro, se realizaron las maniobras de resucitación y fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital. Luego del tiempo pertinente de resucitación la paciente fue declarada fallecida”.

Pese a esto, se infirió desde el hospital que la causa del fallecimiento sería “Embolia de líquido amniótico”. Según le detalló Marcos García, concejal del partido de La Costa, a este portal, todos los casos tienen como común denominador un aspecto clave en las muertes de las pacientes: “A todas las indujeron al parto natural para ahorrarse miles de pesos”.

El concejal explicó que tanto en el caso de Roldán como el de Sosa, ambas tenían programadas a pedido de sus respectivos ginecólogos una cesárea. “Pero decidieron que era mejor otra cosa. La indujeron al parto natural. A Andrea Sosa también la indujeron al parto natural, las inducen hasta el límite, algunas zafan y otras se mueren en el Hospital”, remarcó.

En esa línea, García fue claro y aseguró que “se ahorran entre 50.000 y 60.000 pesos” por cesárea en antibióticos e insumos. “Hay más de 13 casos. Hace 20 días en Mar de Ajó, una chica fue a tener familia, tuvo problemas con un sangrado extenso, pero se lo pudieron frenar. Otra chica de 29 años de Santa Teresita (de apellido Gauto), en cambio, perdió la vida desangrada hace dos días en Mar de Ajó”, resaltó.

Para el Concejal, la salud pública en La Costa se está agravando y la muerte en los Hospitales Municipales del partido empeora con el correr del tiempo. Por esta misma razón, García aseguró que este mismo lunes, 23 de julio, intentarán interpelar al Secretario de Salud del partido de La Costa, Daniel Creuso y a su Coordinador de Políticas Sanitarias.

Por otra parte, debido a los pocos Hospitales de La Costa, “todos tienen familia en el de Mar de Ajó”, señaló García y afirmó que los familiares de las víctimas van a hacer “una denuncia penal” para que intervenga en la investigación un Fiscal. BigBang intentó comunicarse con el Hospital de Mar de Ajó, pero desde allí no quisieron atender nuestras consultas.

“Hay 13 muertes en los últimos 4 años. Pero las estadísticas no son fáciles, porque a la muerte te la disfrazan: te dicen que las víctimas no se hicieron los controles habituales o que sufrió un paro. Algunas no mueren en el día, sino como consecuencia del parto a la semana o días”, cerró el concejal García.