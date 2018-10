Se instaló otro debate: las críticas a la campaña #PonerleElPecho

La campaña contra el cáncer de mama en la que se puede ver a varias famosas posando con una cicatriz en un pecho -en alusión directa a la marca que deja una mastectomía- generó polémica. Bajo el lema "Ponerle el pecho", las imágenes se difundieron a través de la redes sociales y, como siempre pasa, hubo opiniones encontradas.

Su creadora, Andy Clar, explicó que era necesario crear una imagen que provoque a la gente pare, mire y lea. Pero distintas voces cuestionan el armado de la campaña con cuerpos femeninos que responde a lo que impone el patriarcado: cierta estética aceptada y que sostiene la premisa de que hasta enfermas debemos lucir bien, entre otras afirmaciones.

"¿Por qué lo que se pone en el centro de la escena es el miedo a la cicatriz? ¿Por qué usar el recurso de la amenaza de 'perder la belleza'? Ya sabemos que ese miedo también mata", son algunas de las opiniones que se pueden encontrar en distintas redes sociales. Desde la cuenta de "Mujeres que no fueron tapa" lanzaron una propuesta de análisis y discusión sobre el tema.

"Nos preguntan qué pensamos de esta campaña... Bueno, estamos hablando de esto en nuestras stories. Pasen y súmense a la conversación", afirmaron las administradoras. En minutos eran cientos de usuarias las que comenzaron a responder.

La gran mayoría expresó su rechazo a la campaña y hasta la consideraron una falta de respeto para los que padecieron la enfermedad. Incluso, algunas mujeres que no habían analizado en profundidad la propuesta reconocieron que luego del leer algunas historias tomaron dimensión del mensaje.

“Es una falta de respeto para las que lo vivimos de cerca. Mi mamá tiene una cicatriz desde el centro del pecho hasta terminando la axila. No hay nada más doloroso que verla yendo a hacerse quimio. Esta imposición y mentira mediática es una ofensa para personas como mi mamá”, precisa una de las historias.

Según explicaron en el lanzamiento de la campaña, la idea era unirse para darle visibilidad a la detección temprana del cáncer de mama. Bajo esa consigna y el hashtag #PonerleElPecho, decenas de famosas se sumaron en las últimas horas a la campaña contra la primera causa de muerte en las mujeres en la Argentina.

Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Sofía Zámolo, Violeta Urtizberea, Laura Esquivel, Brenda Gandini con su hija Faustina en brazos, Araceli González, Cecilia Roth, Catherine Fulop, Jazmín Stuart, Catarina Spinetta y su marido, Nahuel Mutti, Magui Aicega, Belu Lucius, Pía Slapka, Majo Martino, Juliana Gattas, Dalia Gutmann, Maju Lozano, Connie Ansaldi; entre otras.

La pose más utilizada por las famosas.

Una de las usuarias seguidora de la cuenta @mujeresquenofuerontapa se expresó con una contundente comparación. "La campaña me hace acordar a las películas como Monster o Las Horas, en las que actrices que publicitan un montón cómo se afearon las protagonistas, bellezas hegemónicas, para el rol y ganan premios. Doble lección patriarcal: por un lado que si sos linda no sos capaz y, por el otro, que para encajar la fealdad tiene que ser ficción, los espectadores no deben temer, en realidad la protagonista no es fea”, sostuvo, y sumó: “Soy instrumentadora y trabajo en una clínica oncológica. Allí las pacientes que se hacen una mastectomía radical tienen la opción de ponerse implantes… ninguna de las pacientes se ve como las mujeres de la campaña".

Pero más allá del sabor amargo por el resultado de algo que sin dudas tenía otra intención, esta campaña deja claro que se debe evolucionar en el cómo se habla de ciertos temas, mejorar su construcción y profundidad para ser más atinado. El fin es informar, difundir y prevenir. Si esta discusión existe, es parte del error o no error que se desprende de la intención de Andy Clar.