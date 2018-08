Tras dos semanas de búsqueda, aparecieron en Misiones la joven mochilera y su hija

El pasado 16 de julio, Magalí Ledesma habló por Facebook con su mamá para decirle que abandonaba el viaje que había planeando con su pareja y que, tras varias peleas y engaños, había decidido volver junto a su hija a Junín, donde ambas viven.

Sin embargo, desde ese día no se supo más nada de la joven, ni tampoco de su pequeña hija. Por eso, la preocupación de la mamá de "Magga" se volvió cada vez más grande y, luego de algunos días de ausencia, hizo la denuncia de la desaparición de su hija y nieta. Desde entonces, las dos eran buscadas, hasta hoy, que aparecieron sanas en Misiones.

Margal Ledesma y Mora aparecieron con vida en Misiones.

Qué pasó en el viaje

Ledesma y su novio Juan Alonso partieron de Junín en abril con la intención de hacer un largo viaje como mochileros. Además de parar en varias provincias, lo que ellos querían hacer era llegar hasta Brasil, para luego volver de a poco hacia su casa.

Durante las primeras semanas la pareja paró en Córdoba, donde la joven fue víctima del robo de su celular. Luego de eso, lograron llegar los 3 juntos a Tucumán, y allí pararon en un camping en compañía de otros mochileros.

Magalí Ledesma, su novio y su hija llegaron a un camping de Tucumán hace un mes atrás.

Lo que se sabe de su estadía en el lugar es que la pareja ya no se llevaba tan bien, por lo que solían discutir varias veces en frente de sus compañeros.

"Cuando ella estaba en Tucumán me mandaba fotos desde el celular de un amigo mío que estaba en el camping con ellos. Pero al final mi amigo decidió no viajar con ellos porque la pareja se llevaba mal, se la pasaban peleando continuamente, entonces como no era el clima que él quería, siguió su camino solo", contó en diálogo con BigBang una amiga íntima de Ledesma.

Sobre esto, Alicia Lacoste, mamá de la mochilera, explicó que la pareja de su hija nunca usó celular y que por eso mismo los 3 viajaron hacia el Norte sin poder comunicarse con nadie.

"El Fary" y Magalí Ledesma estaban juntos desde hacía 3 años.

El último mensaje

"Hará unos 20 días me llamó el papá de él para decirme que los chicos habían llegado bien a Brasil, que tenían trabajo y casa. Me explicó que ellos no se podían comunicar conmigo, y a mi me pareció raro porque yo siempre hablaba con ella seguido. Después de eso, a la semana, recibo en Facebook un mensaje de Magalí que decía que se volvía porque su novio la había dejado para irse con otra", contó.

Ledesma le habría enviado a su mamá un mensaje donde le decía que se volvía sola del viaje.

Sobre esto, Lacoste aclaró que "entró en pánico" luego de leer a su hija y que por eso hizo la denuncia ante la Policía. "Ahí le empecé a preguntar a los conocidos si alguien más sabía algo de esto y un amigo de ella de Buenos Aires me contó que Magalí le dijo que estaba regresando de Misones porque su novio la había golpeado y que estaba haciendo dedo para volver", dijo.

El mensaje que la joven le habría enviado a un amigo.

Sobre el paradero del novio, la mamá de la joven de 24 años explicó que no se sabe nada, aunque se cree que está en Brasil. "Supuestamente con su familia él tampoco se comunicó", aclaró, al mismo tiempo que agregó que sabía que su hija sufría de violencia de género porque los vecinos de la chica le habían avisado que solían escuchar diferentes episodios.

Relación tormentosa

"Magalí y 'El Fary' (como le dicen) están juntos desde hace casi tres años. Tenían peleas como toda pareja, pero muchas veces se han separado porque él le pegaba. La última vez ella no aguantó más y esperó a que él se fuera a trabajar para llevarse todas las cosas de su casa. Pero después a lo último ella decidió volver y quiso irse de viaje con él", reveló su amiga.

La joven y su hija eran buscadas desde hacía 2 semanas.

En relación a esto, confirmó que el joven quería mucho a la hija de su novia y que durante el tiempo que estuvieron separados ellos se llamaban por teléfono para que la nena pudiera hablar con él. "El 16 de julio Magga me habló a mi también. Me escribió en el muro que me extrañaba y cuando lo vi, le escribí en Messenger pero ya no me respondió. Después de eso me enteré que le había escrito a un amigo y que le había dicho que estaba en Misiones", comentó.

Finalmente, la mamá de Ledesma explicó a BigBang que la joven y su nieta aparecieron este miércoles en Misiones, y aunque todavía no tiene mucha información acerca de lo que le pasó a ambas, sí sabe que están en buen estado de salud y refugiadas en la comisaría.