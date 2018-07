El drama del autor de "Traeme la Copa, Messi" en Rusia: "Hay gente que me desea la muerte"

El drama de Chapu Martínez.

En una serie de videos publicados en Instagram, Martín “Chapu” Martínez, el instagramer que se hizo famoso por su hit “traeme la Copa, Messi”, relató que fue agredido al salir del estadio en Kazán, donde Argentina perdió ante Francia 4 a 3 y quedó eliminada del Mundial. “Había gente que me quería pegar”, lamentó el joven.

“Salí de la cancha y había gente que me quería pegar”, contó el instagramer que se hizo famoso dos meses atrás por un video que se viralizó y llegó a millones de personas, donde se lo observa en la calle cantando “traeme la copa, Messi”. Tras el éxito que tuvo en las redes, fue invitado a Rusia por una empresa y pudo ver a la Selección.

Sin embargo, tras la derrota ante Francia y la eliminación del Mundial este sábado, el humorista y actor contó que fue agredido. “Salí de la cancha y había gente que me quería pegar. ¿Qué te hice yo? El nivel de violencia que manejás para querer pegarme a mí”, relató en uno de los cinco videos que publicó en Instagram.

Hoy necesito que me escuches. Una publicación compartida de Chapu Martinez (@chapumartinez) el 30 Jun, 2018 a las 9:15 PDT

“Mi único objetivo es tratar de hacerte reír un rato a vos que estás viendo este video. Hay gente que me desea la muerte, que desea la muerte de mi familia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente te hice algo a vos?”, se indignó el joven. “Veo cosas que me hacen pensar que estamos muy atrasados como sociedad. Entiendo su bronca, yo también estoy dolido”, describió, en un video titulado “Hoy necesito que me escuches”: “Yo no estuve dentro de la cancha jugando, muchachos. No me pueden cargar con una responsabilidad”.