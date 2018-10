Maradona ensanchó la grieta con Messi y los históricos de la Selección lo criticaron

Una serie de declaraciones picantes le valieron a Diego Maradona una lluvia de críticas de ex jugadores históricos de la Selección. El ex DT volvió a abrir fuego contra Lionel Messi días atrás, al asegurar que “es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”. Le salieron al cruce Mario Alberto Kempes, Ángel Cappa y Cersar Luis Menotti.

Los dichos de Maradona provocaron polémica y volvieron a abrir la grieta entre el astro del fútbol campeón en 1986 y la estrella del Barcelona. “En la cancha sí la pide, pero antes de hablar con los compañeros se va a jugar a la Play”, disparó el ex DT de la Selección días atrás, quien además pidió: “No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en el Barcelona, con la camiseta argentina es uno más”.

Las declaraciones de Maradona sobre Lionel Messi provocaron malestar y críticas.

Tras las explosivas declaraciones, varios históricos del fútbol argentino salieron a cuestionar a Maradona. Menotti consideró que “a lo mejor le están pidiendo a Messi un liderazgo que no corresponde”. “No podemos esperar que Messi venga y resuelva todos los problemas del fútbol argentino. Maradona es Maradona y Messi es Messi, no tiene sentido compararlos”, consideró. “Hay que ver la intencionalidad con la que Maradona dijo lo que dijo sobre Messi”, agregó.

Kempes en cambio fue mucho más radical: el también campeón de 1978 aseguró: “Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta, y a él siempre se lo respetó en su época de jugador”. Lo más fuerte, sin embargo, llegaría después. Kempes disparó: “Nadie le dijo nada (a Maradona) por perder la final del Mundial 1990. Messi es el mejor jugador del mundo y hay que agradecer que sea argentino. El Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas”.

Maradona cuestionó fuertemente a Lionel Messi.

Kempes sostuvo que “a veces hay que callarse la boca y disfrutar lo que tenemos”. “En el fútbol se gana y se pierde. Algunos le hacen notas a Diego para festejarle lo que dice”.

Otro de los que salió a marcar distancia con Maradona fue el ex DT de Boca Ricardo La Volpe, quien señaló: “Respeto a Diego, pero sus declaraciones contra Messi no son buenas. En el mundo reconocen a Messi, no me entra en el cerebro que Messi maneje la Selección. La Argentina no puede hacer el sistema del Barcelona porque no tiene jugadores para armar el medio campo”.

Otro de los que salió a defender a Messi fue Ángel Cappa, quien en declaraciones a Radio Mitre sostuvo que sin Messi el Barcelona estaría décimo en la tabla de posiciones. De todos modos, coincidió con Maradona en que “no hay que endiosar a Messi”. “Es un jugador terrenal, lo demás es marketing”, dijo el ex DT.