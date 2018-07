Mauro Zárate dejó Vélez, firmó con Boca y los hinchas lo acusan de traidor

El mercado de pases del fútbol argentino generó una sorpresa cuando nadie la esperaba. El delantero de Vélez, Mauro Zárate, dejó el Fortín y cerró su pase a Boca lo que generó la ira de los hinchas del Fortín. Es que hace menos de una semana el propio jugador había manifestado su intención de renovar su contrato y permanecer ligado al club de Liniers.

Una pelea con su hermano y representante Rolando "Roly" Zárate, también ex delantero de la institución, habría originado su desembarco al club de la rivera. Todavía no trascendió la cifra del contrato que firmará con Boca.

En su cuenta de Instagram el ahora ex Vélez explicó sus los motivos de su alejamiento con el condimento de no negar en ningún momento las acusaciones de que había declarado que no tenía pensado partir.

La furia de los hinchas no tardó en hacerse sentir. Las primeras reacciones llegaron en las redes sociales pero las que se volvieron virales fueron las que tuvo como protagonista a la institución. Al confirmarse la noticia quitaron las gigantografias del jugador que había en la zona del estadio.

En el Twitter oficial del club se cambió la foto de Zárate por la del ex marido de Nicole Neumann, Fabián "Poroto" Cubero, que renovó su contrato por un año más.

La foto editada del Twitter oficial de Vélez después de confirmada la noticia. Hasta hoy por la mañana así se mostraba el Twitter oficial de Vélez.

En las últimas horas trascendió que cambiaría de agente y que se sumaría a la larga lista de futbolistas que está bajo la órbita de Christian Bragarnik, hombre fuerte y de confianza del presidente de Boca, Daniel Angelici.

Las negociaciones entre Boca y el Watford (el propietario de su pase) tampoco serán un problema. El presidente de Boca mantiene un estrecho vínculo con el dueño del club inglés, el italiano Giampaoli Pozzo, también accionista del Udinese italiano.