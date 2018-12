La Corte decide qué índice usará el Gobierno para pagarle a los jubilados que le ganaron juicios al Estado

La Casa Rosada se encuentra en vilo a la espera de lo que se presume sería un fallo adverso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es que mañana se dará a conocer el resultado final de la causa conocida como Lucio Blanco, donde se puso la lupa en el índice que tiene que tomar la ANSES para el pago de las sentencias por actualización de los haberes jubilatorios.

Los ministros de la Corte mañana firmarán una de las sentencias más esperadas del año.

El centro de la cuestión es la decisión del organismo, cuyo titular es Emilio Basavilbaso, de que las sentencias comiencen a actualizarse con el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) en vez del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic).

¿Qué significa esto? Cuando se terminaron los dos juicios emblemas en la Justicia previsional, los casos Badaro y Ellif, se estipuló que para el pago y actualización de los haberes tenía que haber un patrón de referencia. Por eso la Corte Suprema, desde 2006 sostiene que tiene que ser el Isbic.

El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.

¿Por qué se llegó a esa situación? Porque las reformas jubilatorias, en cuanto a los aumentos, contemplaban en 1995 sólo a la mínima y dejaban prácticamente congeladas a todas las demás.

Cuando el kirchnerismo buscó corregir esta situación, después del fallo Badaro de la Corte en 2006, con una ley de movilidad en la Justicia se consideró que no se adecuaba a los parámetros dispuestos en el fallo mencionado y dictó la sentencia conocida como Badaro II. Con Elif, un año después, la discusión no era si se tenía que actualizar o no sino con cuál índice se calculaba.

La sentencia es clave para saber cómo se calcularán los juicios contra la ANSES.

La variación del RIPTE, entre 1995 a febrero de 2009, se incrementó 178%, mientras que la del ISBIC (Índice de Salarios Básicos para la Industria de la Construcción) fue del 435%.

“Todavía no hay cálculos hechos porque no sabemos el alcance del fallo. Recién mañana los vamos a tener. Lo que sí es más que evidente es que tendrá un impacto fuerte cualquier resolución que cambie lo que se plantea”, expresaron desde el Palacio de Hacienda ante la consulta de Big Bang.

Mientras tanto, los jueces de la Corte saben que este último fallo del año será el más resonante. En la Casa Rosada saben que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, está en desventaja en cuanto a la votación pero todavía no se animan a especular con un desenlace.

En el Palacio de Justicia, mientras tanto, afirman que el resultado sería 3 a 2 a favor de mantener el índice actual y no cambiarlo.

El presidente del máximo tribunal en el centro de la escena.

“La cuestión va a estar en el cómo y no en el qué”, explicaron fuentes judiciales. Es que la letra chica de la decisión sería el factor central no sólo para este sino para los 8.000 juicios por cuestiones similares que transitan en el fuero previsional y los 150.000 que existen.

Pero incluso todavía no quedó claro si el alcance del fallo pueda ser extensivo al resto de los 5.718.024 jubilados que tienen la ANSES.