Darthés a la ofensiva, contrató a Burlando y advierte: "Les iniciaré acciones penales"

Juan Darthés atraviesa un momento difícil en su carrera, ya que en total son tres las actrices que lo denunciaron públicamente por acoso sexual. A las acusaciones de Calu Rivero y Anita Coacci, se le sumó la palabra de Natalia Juncos en las últimas horas. Todas ellas tuvieron descargos similares y aseguraron que el actor intentó seducirlas a la fuerza.

Por ejemplo, Rivero reveló que se sintió “acosada” por Juan Darthés cuando ambos eran protagonistas de “Dulce amor”, la tira que se emitió por Telefe hace seis años. Según la actriz, Darthés se excedía durante las escenas de amor. “Sentí incomodidad, temor, la angustia y el desagrado de revivir todo lo que pasó”, dijo.

La actriz le habría dicho a Darthes que respetara el guión.

A los dichos de Calu se sumó Anita Coacci, sobrina de Susana Rinaldi, quien contó su mala experiencia con el actor en la tira Gasoleros, entre 1998 y 1999, a través de un fuerte descargo en Facebook: “Se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su pene, mientras me dice: ´Mirá como me ponés´”, deslizó la actriz.

En ese marco, quien también rompió el silencio fue Natalia Juncos, quien sufrió el despreciable accionar del galán en 2005 durante una pequeña participación que tuvo en la novela “Se dice amor”: “Me tocó la espalda con su dedo hasta la cola. Ahí me dice, ´mirá cómo me calentás, mirá cómo me ponés´. Cuando lo miré me di cuenta que tenía una erección”.

Frente a esta lluvia de denuncias, comenzó a correr el rumor de que por estas horas el protagonista de Simona estaría evaluando dar un paso al costado y abandonar la tira de Pol-Ka. A su vez, Darthés se comunicó por mensaje con la producción de Todas las tardes, el programa que conduce Maju Lozano en El Nueve, y desmintió las denuncias.

“Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer (por Ana Coacci)”, disparó el actor, desligándose de todo tipo de acusaciones. Al mismo tiempo, a través de su cuenta de Twitter avisó que contrató a Fernando Burlando para iniciarle acciones legales por calumnias e injurias a Coacci y Juncos.

Ante estas falsas acusaciones acabo de contratar al Dr. Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra A. Coacci y N. Juncos. La Dra. Ana Rosenfeld sigue el juicio Civil contra C. Rivero. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 23 de febrero de 2018

