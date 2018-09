Dieta estricta, libros e historia: el "Chino" Darín más íntimo que nunca

En la previa del estreno de La noche de 12 años, Chino Darín dialogó con BigBang sobre el complicado proceso de ponerse en la piel del poeta y escritor Mauricio Rosencof, que estuvo preso durante la dictadura militar uruguaya junto a Eleuterio Fernández Huidobro y al ex presidente José Mujica.

"Es una historia muy 'heavy'. A tres tipos los sacan de prisión durante la dictadura uruguaya y los meten en un régimen durante el cual dan vuelta por calabozos clandestinos durante 12 años", explicó el actor sobre el trasfondo de su rol.

Una experiencia para el recuerdo

Darín pudo conocer personalmente a Rosencof mientras se preparaba para encarnarlo y recuerda con mucho cariño su encuentro. "Es la primera vez que pude interactuar con una persona que tuve que interpretar. Después de leer la historia, de investigar, Mauricio me invitó a su casa, me prestó libros, me abrió a su anecdotario y a su corazón. Es el recuerdo más lindo de esta experiencia", rememoró.

Darín tuvo que bajar varios kilos para encarnar a Rosencof.

"Creo que de esta película es la que de la que más cosas me llevé", agregó. "El proceso de adelgazar, de acercarse a una cuestión psicológica tratando de entender qué le pasa a personas que se exponen a esa tortura durante años fue muy duro. Hay un punto donde pensás 'si yo me siento asi después de dos meses, como se habrán sentido ellos luego de 12 años'".

Darín, Alfonso Tort y Alfredo de la Torre junto al director Álvaro Brechner.

Ese círculo, para el actor, se cerró el día del estreno cuando pudo volver a ver a Rosencof. "Nos dijimos 'gracias'. Fue un lindo momento. Todavía tenia el bagaje de ver la peli, me trajo de nuevo la sensación del rodaje. Y mientras la veía me acordaba de lo que yo había sufrido interpretándolo, solo dando un vistazo. Tenerlo ahi para abrazarlo fue un rescate", explicó.