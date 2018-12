El desgarrador video con el que Thelma Fardín relató el ataque sexual de Darthés: "Era una nena"

El colectivo Actrices Argentinas realizó una conferencia de prensa en el Multiteatro para acompañar la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés. Ante la mirada de todos, se dio a conocer un impactante y desgarrador video en el que la actriz de 26 años relata el el ataque sexual del actor cuando tenía 16 años.

Según la denuncia, realizada en Nicaragua, en la unidad especializada de delitos contra la violencia de género del Ministerio Público Fiscal, el ex protagonista de Simona “violó” a la actriz hace 10 años. La propia Thelma relató que el hecho sucedió en 2009, cuando el elenco de "Patito Feo" se encontraba de gira por el país de centro América.

“Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral”, contó.

Y reveló con lágrimas en sus ojos: “Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenías mi edad y no le importó. Se subió encima mio y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar”.

Thelma Fardín atenta a las palabras de sus compañeras.

En la ficción, Thelma Fardín interpretó a una de las amigas de Laura Esquivel y formaba parte del grupo que lideraba “Patito feo”: Las Populares. La tira estaba compuesta en su mayoría por chicos de entre 12 y 15 años y estaba destinada al público adolescente.

“Laura Esquivel tenía 12, el resto de las chicas 15 años. Estaba Eva De Dominici, que tenía 12 y Calu Rivero trabajó en la serie. La tira era un éxito, salían a las 18 horas, se veía en toda Latinoamérica y en el país hacía 20 puntos de rating”, contó uno de los productores del programa.

Thelma cumpliendo los 16 años en la tira.

Los productores de la tira eran Alejandro Stoessel (papá de Tini Stoessel) y Marcelo Tinelli. Sin ir más lejos, la edición se hacía en Ideas del Sur. Más tarde, la serie fue comprada por Disney. La denuncia se realizó en Nicaragua, ya que el elenco se encontraba en ese país de gira al momento de la violación. “Los chicos estaban solos en la gira”, cerró la fuente consultada.