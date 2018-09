El terrible relato de la madre de Demi Lovato sobre su sobredosis: "No sabíamos si iba a vivir"

En plena recuperación, y a sólo dos meses de que Demi Lovato sufriera una terrible sobredosis que casi la deja al borde de la muerte, Dianna de la Garza, la madre de la artista, decidió romper el silencio y contó cómo vivió las frenéticas horas en que se enteró deque su hija estaba muy complicada de salud.

La madre de Demi Lovato contó que la joven estuvo al borde de la muerte por una sobredosis.

El 24 de julio pasado, la ex cantante de Disney fue encontrada inconsciente por un miembro de su staff en el cuarto de su residencia de Hollywood. Según trascendió, la joven habría participado de una fiesta con exceso de drogas y mucho alcohol, lo que provocó que se descompusiera y quedara desmayada dentro de su vivienda.

Afortunadamente, tras pasar dos semanas internada, la artista de 25 años comenzó a recuperarse, y finalmente recibió el alta. Aunque sólo usó su Instagram a principios de agosto para enviar un mensaje de agradecimiento, desde el entorno de la cantante aseguran que se encuentra con muchas ganas de salir adelante.

Por eso mismo, su madre, Dianna de la Garza, brindó recientemente una entrevista para el medio Newsmax TV, en la que, muy conmocionada, se animó a contar cómo reaccionó cuando se enteró de la sobredosis de su hija, y cómo vivió las posteriores horas.

Al borde del llanto, la mamá de Lovato comentó que repentinamente recibió un llamado de la asistente de su hija, llamada Kelsey Kershner, quien por teléfono y muy preocupada le dijo que la artista había tenido una sobredosis.

Dianna de la Garza habló de los momentos en que se enteró que su hija estaba muy grave de salud.

“Aún es muy difícil hablar sobre aquello. Literalmente, me pongo a temblar cuando empiezo a recordar lo que ocurrió aquel día“, confesó y agregó que al contestar el llamado, se quedó "en shock" y no supo qué decir.

"Dudé en preguntar, pero tuve que hacerlo. Recuerdo que me pareció que las palabras tardaron una eternidad en salir de mi boca. Le dije: '¿Está bien? Kershner se detuvo por un segundo y dijo: 'Está consciente, pero no está hablando.' Y entonces supe que estábamos en problemas", rememoró.

La mamá de Lovato dijo que la joven intenta mantenerse sobria.

Luego de esa dura conversación, explicó que llamó a su hijo mayor para que la llevara al centro médico donde estaba internada su hija. Según De la Garza, cuando por fin pudo verla, se dio cuenta que la cantante estaba grave.

"No se veía bien, pero le dije: 'Demi, estoy aquí.Te amo'. Y en ese momento ella dijo:' Yo también te amo'. Entonces, a partir de ese momento, nunca me permití pensar que las cosas no estarían bien", reveló.

Por último, la mamá de la artista confesó que durante dos días no supieron si la joven iba a sobrevivir, aunque afortunadamente lo hizo y ahora se encuentra con plena intención de mantenerse sobria.

"Siento que si está viva es por los millones de oraciones que se hicieron por ella. No podría haber pedido un equipo de personas mejor para salvarle la vida. Ahora ella está feliz, está sana. Está trabajando en mantenerse sobria y está recibiendo la ayuda que necesita. Solo con eso ya me da esperanzas de cara a su futuro y al de nuestra familia”, cerró.