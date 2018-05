Embarazadísima: cómo entrena Luisana Lopilato a sólo dos meses de dar a luz

Embarazada de siete meses, Luisana Lopilato sigue entrenando, aunque con algunas modificaciones en su estricta rutina de ejercicios. La actriz de 31 años cuida su figura, al igual que lo hizo en sus dos embarazos anteriores, y comparte con sus seguidores de las redes sociales cómo se cuida desde su casa de Nordelta.

"No quiero saber cuánto peso, porque quiero disfrutar todo", reconoció en una de sus últimas entrevistas, al tiempo que aclaró: “Por ahora me siento muy bien. Me cuido y duermo bárbaro. Hago todos los ejercicios para embarazadas que puedo. Como me gusta mucho el crossfit, trato de practicar algo similar, pero sin peso”.

La clave de Luisana, al parecer, está en su falta de antojos, pese a que durante los embarazos tiene “debilidad por los dulces”. “No lo vuelvo loco a Mike, soy una santa. Además, a la noche no soy de levantarme y decir que quiero algo, porque ya me sentiría culpable después de todo lo que comí en el día”.