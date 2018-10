En medio de los rumores de embarazo, el enojo de Laurita con alguien que se hizo pasar por su mamá

El miércoles se dio a conocer una versión que señalaba que Laurita Fernández estaría esperando su primer hijo junto a Nicolás Cabré. ¿La razón de estos rumores? La conductora, bailarina y jurado del Bailando por un sueño canceló su agenda laboral el día de ayer por sufrir presión muy baja y constantes mareos desde hace dos días. Esto, claro está, suelen ser algunos de los síntomas del embarazo.

Mi Mamá NO TIENE REDES SOCIALES — Laura Fernández (@laufer4) 18 de octubre de 2018

Pero los rumores se intensificaron este día, cuando en las redes sociales apareció un posteo supuestamente hecho por Inés Stork, la mamá de Laurita, en Instagram. En el mismo se podía ver como aparentemente la mujer manifestaba su felicidad por la noticia de que iba ser abuela.

Minutos más tarde, la supuesta Inés decidió eliminar la publicación alimentando aún más los rumores sobre la feliz noticia. Esto motivó a la reacción de la propia Laurita, quien no solo desmintió su embarazo, sino que además señaló que su mamá no utiliza ninguna red social.

Furiosa por la falsa noticia que recorrió las redes sociales, la ex novia de Federico Bal utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que su mamá es ajena a las redes. “Mi mamá no tiene redes sociales”, escribió, muy molesta y en mayúsculas, la actual jurado del Bailando.

El falso mensaje vinculado a la mamá de Laurita.

Al mismo tiempo, la propia Inés salió a aclarar en diálogo con Primicias Ya que no tiene Instagram y pidió que no se crean las cosas que escriben sus falsos perfiles. "Yo no tengo Instagram... ¡Por favor no inventen! Hay gente que no tiene nada que hacer y crea redes a mi nombre. Todo lo que se publica no lo escribo yo, todo lo que se dice es falso", manifestó la mamá de Laura.

La tapa de la revista Gente.

El rumor de embarazo se da en medio de la tapa de revista Gente, que tiene a Laurita y a su mamá como protagonistas. "Por las únicas que daría la vida es por mis hijas. Los hijos son el único amor eterno", señaló Inés, que deberá esperar para ser abuela, en diálogo con la revista.