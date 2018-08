Enemas, sal y vinagre: las confesiones íntimas de Nai Awada a La Faraona

El instagramer Martín Cirio, con su personaje de La Faraona, realizó un nuevo episodio de su segmento "El consultorio de la Faraona" en el que recibe a distintos influencers y personajes de las redes sociales. La invitada de su nuevo video fue Naiara Awada y lo que iba a ser un video divertido terminó siendo una catarata de confesiones muy íntimas, en las que se mostró osada.

Nai contó de todo junto a la Faraona.

Al comienzo del episodio, la Faraona hizo un chiste en referencia al elemento que usa para realizarse un enema y Nai contó que en un momento de su vida usaba con frecuencia el enema, pero no en el lugar donde se suele utilizar.

"Yo lo usaba en otra parte, en la concha, porque en una época tenía hongos vaginales, cuando era más chica, y había probado de todo. Óvulos, de todo. El médico me dijo que lo use con agua y bicarbonato y luego con sal. Me puso cuántas cucharadas ponerme pero un día me pasé de sal y fue Aaaaah, un dolor", dijo entre risas.

La Faraona sumó un comentario bromeándola con que se condimentaba sus partes íntimas. "Es como que mojan el pancito ahí, ponen pimienta ahí y listo", dijo y Nai sumó: "Me quedaba la sardina muy salada". También comentó que llegó a ponerse vinagre para terminar el tratamiento médico. "Estuve como un año con el problema, pasó hace muchísimos años pero me curé", sumó.

Antes de responder las preguntas de los seguidores, ambos hicieron referencia a la polémica que se generó por la participación de Nai en el video. Según contó Martín Cirio, recibió muchos mensajes contradictorios que recibió el instagramer en los que gran parte cuestionaba a Nai por escandalosa. La ex participante del Bailando por un Sueño intentó tomarlo con humor y agradeció que pese a ello se hayan encontrado de todas maneras: "Hacer este video es un quiebre en mi carrera. No sé por qué tantos bardean. Sos bastante bardera, tenés pinta de barderita pero todos somos barderos", y Awada lo abrazó. El video fue publicado el domingo a las 19hs, como acostumbra Cirio, y ya tiene 200 mil reproducciones.

En la primera consulta que recibieron, repasaron el caso de una seguidora que relata el momento en el que reenvió capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp de un joven con el que tuvo una cita, pero por error se las reenvió a él cuando deseaba mostrárselas a una amiga. Pese a no haber vivido algo parecido, Nai reveló una situación que vivió con su madre. "Estaba en mi casa haciendo una transmisión en bombacha y corpiño en vivo y (...) en un momento subido de tono en en que estaba tocándome las tetas, entra mi madre y me grita: '¿Podés bajar la voz?' Los seguidores se reía y no entendían nada", recordó y lanzó una carcajada.

Martín Cirio es la Faraona.

Luego repasó lo que ocurrió cuando su madre se enteró por los medios que era bisexual. "Yo llegué a mi casa, encima llegué medio en pedo. El aire se cortaba solo. Mi madre estaba esperándome y me dijo: 'Qué esto que leí, donde decís que te quisiste levantar a Majo Martino. ¿Vos entendés que mis pacientes ven estas cosas?' y bueno, pasó", contó y sugirió armar un club de madres espantadas por sus hijos.

En otro momento de la charla volvió a repasar otro momento no feliz que también transitó con su orientación sexual. "Sabes cuántos padres de alumnos de teatro no mandaban a los chicos a teatro luego de que dije que era bisexual. Ellos decían: '¿Qué vas a ir de la torta esa?'. Qué hijos de remil pu...". Muchos seguidores agradecieron que ambos hayan abordado con humor una problemática de salud que no se animan a contarle ni a su propio médico y ahora lo harán.