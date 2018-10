Enojada con la ex de su novio, la ex Combate develó el contenido de los mensajes que le llegan al futbolista.

Explosivas revelaciones de Viciconte sobre los mensajes que Nicole le manda a Cubero

"Miedo la gente que quiere inventar realidades paralelas y falsas para lograr una felicidad ficticia. Hay que ocuparse de uno mismo y respetar el espacio de los chicos sobre todo, y de su mamá y de su papá", supo escribir días atrás en Twitter Nicole Neumann, disparando obvios rumores de que el mensaje se dirigía a Mica Viciconte, actual pareja de su ex Fabián Cubero.

¿Nicole le envía mensajes a Cubero?

"¿Que es peor? ¿El que se mete donde no le corresponde o quien participa a ese donde ni corresponde ni debe?", agregó días después en otro tuit misterioso.

Miedo la gente que quiere inventar realidades paralelas y falsas para lograr una felicidad ficticia. Hay que ocuparse d uno mismo,y respetar el espacio d los chicos sobre todo,y de su mamá y de su papá #perdonar #Seguir #ElAmorsiemprePrimero — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 26 de septiembre de 2018

Mica al ataque

Y ambos tweets provocaron una airada respuesta de Viciconte, quien en diálogo con el programa Modo Sábado de Radio Nacional reveló un explosivo detalle.

"Ella manda un montón de mensajes a las 3 de la madrugada, bardeando, diciéndole que yo soy un gato", relató. "Y a mí eso no me gusta. No está bueno. Ella tendrá sus mambos pero que deje vivir a los demás".

Viciconte asegura que Nicole "no puede soltar" a Cubero.

"Si yo estoy bien con alguien, no estoy pendiente de la otra persona. Ella, en cambio, está con alguien y no lo puede soltar", agregó. "Y no hablo de volver. Digo que no puede ver a otra persona feliz. Como mujer quiere que el otro esté llorando por ella, arrastrado".