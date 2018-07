Hernán Caire, después de estar al borde de la muerte: "Dios me dio otra oportunidad"

Hernán Caire la pasó mal y por momentos le resultó difícil no pensar lo peor. Pero logró recuperar su salud gracias a los médicos y familiares que lo acompañaron.

Lleno de ganas de vivir con más tranquilidad, para celebrar su recuperación diálogo con BigBang y repasó cómo fue su último mes. Pasó 25 días internado en terapia intensiva debido a una bacteria que ingresó por un herpes en la boca y llegó a complicar uno de sus pulmones. "Hoy veo la vida de otra manera y uno de mis médicos me dijo que Dios me dio otra oportunidad para vivir", dijo.

El conductor volverá a final del mes a sus actividades.

El conductor está en su casa, donde comienza a retomar sus actividades lentamente y cumpliendo con un tratamiento médico específico. "Este proceso es así, es lento, pero lo principal es que los estudios de sangre están viniendo bien y las radiografías también", comenzó el relato.

"Fue todo muy loco, muy de repente. En un momento me vi en terapia enchufado con todos los cables y es cómo que vivía un sueño, más que un sueño una pesadilla. Recién estoy empezando a caer de todo lo que me pasó y lo que viví, que fue muy bravo sinceramente. Pero bueno, como te dije antes, gracias a los médicos y a Dios voy mejorando", contó el hincha de San Lorenzo.

Según repasó, el tiempo pasó de una manera extraña para el conductor. Comenzó con una molestia en su labio y sin terminar de comprender cómo se complicó el cuadro se vió en terapia intensiva sin comprender lo que pasaba. "En un momento me ví en terapia enchufado con todos los cables y sentí que vivía un sueño, bah.. una pesadilla. Recién estoy empezando a caer de todo lo que me pasó y lo que viví , que fue muy bravo sinceramente, pero bueno como te dije antes, gracias a los médicos y a Dios voy mejorando", relató.

Con un paulatino progreso en su estado de salud detalló su cuadro de salud. "Hace un mes me salió un hérpes en el labio que se lastimó y por esa herida entró una bacteria que se alojó en el pulmón causando una infección. Por tal motivo tuvieron que intervenirme quirúrgicamente gracias a que Agustín Alí, mi amigo y médico personal, se dió cuenta enseguida y me internó en la Clínica Zabala", sumó.

Valentina, la hija de Hernán.

El cirujano Fernando Abdala y todo su equipo fueron los que llevaron adelante la intervención y a los cuales Caire agradece enfáticamente. "No tengo más que palabras de agradecimiento eternamente; como así también, para todo el personal de la clínica que me trataron súper bien y me hicieron sentir muy contenido siempre y en todo momento. Principalmente a los médicos Pablo Galuppo y Joaquin Castro del piso 7 donde estuve internado y a mi tocayo Hernán médico a cargo de terapia intensiva donde pase unos días", aseguró.

En un momento de la charla, el conductor hizo referencia a lo que sintió durante los días que estuvo internado. "No voy a negar que durante el proceso de recuperación tuve varios momentos difíciles y depresivos pero con mi familia a mi lado, que los amo profundamente, fue todo más llevadero. Mis padres Dorita y Oscar, mis hermanos Diego y Daniel, mi otra mitad María, mi novia, que sin ella hubiese sido mucho más difícil, mis amigos, mi psicóloga Nora y fundamentalmente a la razón de mi vida, mi hija Valentina, por quien voy a seguir luchando con todas mis fuerzas porque es la luz que me ilumina y el motivo de mi inmensa felicidad".

Aferrado a la fe más que nunca, contó que pese a que los post operatorios y las recuperaciones son difíciles por los dolores y las molestias, confía en que con la ayuda de Dios, en breve volverá a trabajar y a retomar su vida normal. "Lo más importante y fundamental es que ya estoy en mi casa junto a mi bebé hermosa y ésto les juro que es tocar el cielo con las manos", dijo sobre su hija Valentina.

Caire estuvo 25 días internado.

Por último, insistió en dejar un mensaje a sus seguidores. "Nunca te arrepientas de ningún día de tu vida... Los buenos te dan felicidad. Los malos te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida".

Para finalizar cuenta que volverá a final de mes a conducir su programa de radio. "Cuando me recupere vuelvo a FM Late 93.1 los viernes 12 de la noche a 2 de la mañana con mi programa "La hora de las brujas" y con mis trabajos de animación en la disco Pinar de Rocha los lunes y en la disco Chankanab los sábados", contó con felicidad.