Jimena Barón habló de los millones de Del Potro, de su separación y lo comparó con Osvaldo

Barón y Del Potro pusieron fin a su relación semanas atrás.

Jimena Barón explicó algunas de las razones que la llevaron a ponerle fin al romance que mantenía con el exitoso tenista Juan Martín Del Potro desde hacía poco más de un año y comparó la situación con parte de lo que vivió en el pasado con Daniel Osvaldo, el ex futbolista de Boca Juniors.

“Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con Osvaldo”, disparó la actriz y cantante durante una entrevista con la revista Pronto. Atribuyó el fin de la relación a la agitada agenda que mantienen ambos: ella con shows y rodajes y él con torneos alrededor de todo el mundo, siendo top 10 desde hace poco más de un mes, puesto en el que no estaba desde hacía tres años.

Jimena Barón recordó a su ex, Daniel Osvaldo.

“No quiero volver a dejar nada por nadie. Juan gana millones y yo no puedo parar”, clarificó Barón, quien negó además que hubiera una tercera en discordia, tal como se había especulado cuando los rumores de separación aún no tenían confirmación.

De esta manera, la ex de Del Potro insistió en que no quería repetir la misma historia que con su ex. Cuando partió de la Argentina para seguir su romance con Osvaldo, Barón abandonó su carrera como actriz, a la que volvió al regresar al país en 2015. Con el ex futbolista que defraudó a los hinchas de Boca tiene un pequeño hijo, Morrison.

Solterita y sin apuro: Barón pide pistas.

“No quiero volver a dejar nada por nadie”, puntualizó la cantante de éxitos como La Tonta. Aunque sí reconoció que antes de ponerle fin a la relación amorosa con el tenista, existieron algunos roces. Contó que “él se la pasa en torneos y cuando está acá se va a Tandil”. “Y yo tengo mi trabajo en Buenos Aires”, reprochó.