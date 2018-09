La "China" Suárez habló de sus "lolas caídas" y anticipó detalles de su boda con Benjamín Vicuña

Eugenia Suárez está instalada en Buenos Aires y dedicada a distintos proyectos, pero sin dudas el más importante es la organización de su boda. Y como si fuera poco, será ella la diseñadora del modelo que usará para dar el sí.

China Suárez se confesó.

Los actores iban a casarse en septiembre, pero lo harán más adelante: se cree que a fin de año o en marzo de 2019. Mientras se turna para cuidar a Rufina y a Magnolia, la China también está a pleno con el lanzamiento de la nueva colección de su marca de ropa, China by Antolín, y resolviendo qué hará el año próximo en televisión.

En una entrevista brindada a la revista Hola, la actriz contó que nunca fue de esperar que las cosas lleguen. "Me gusta ir, hacer, gestionar, hablar, proponer. Las oportunidades están y hay que salir a ver qué pasa", sostuvo.

Entre los planes de la joven ex Casi Ángeles, Suárez contó que fichó para la agencia Kuranda, la misma que represente a Héctor Alterio, Penélope Cruz, y Jordi Mollá, entre otros. "Veremos qué pasa. Si pudiera elegir, Almódovar sería mi máximo sueño y trabajar con Penélope ni te digo".

Entre todos los temas de los que habló no faltó su opinión sobre las críticas que recibió por mostrarse en traje de baño.

"Me dijeron 'Adelaida', la de las lolas caídas', que no tengo cintura y no sé cuántas cosas más. Antes sufría porque no podía entender tanta maldad, ahora ya lo tengo asumido, pero no dejan de ser muy peligrosos esos comentarios", sostuvo y siguió.

"Tengo 26 años y me gusta mi cuerpo tal como es, ni las lolas en el cuello, pero si esa maldad la recibe una chica de 15 años, le reventás la cabeza. Yo respondo las críticas porque creo que es mi manera de poner blanco sobre negro y así relativizar todo".