Marixa Balli, enojada con su representación en la película de Rodrigo: "Soy la trola"

A horas de su estreno en todos los cines argentinos, Marixa Balli pudo ver El Potro, la película en la que es encarnada por Jimena Barón, y lo cierto es que no le gustó ni un poco el resultado.

Marixa y Jimena Barón se reunieron durante la filmación de la película.

"La verdad es que no me siento para nada reflejada, identificada", admitió. "Si me preguntás qué veo, yo veo a un muchacho que contrata a una chica para un video, a la que la tratan como si fuera nada. En aquel entonces, yo era la cara del momento. Y ni bien me meten en el ascensor es 'hola, ¿qué tal?' y 'tun, tun, tun'. No hay un diálogo".

"Una falta de respeto"

Vale recordar que Balli mantuvo un intenso romance con Rodrigo, que duró varios años con idas y vueltas. Sin embargo, para ella la conexión entre ambos no se vio reconstruida en el filme. "Se me trata mal. Voy a decir una palabra terrible, soy la trola de la película. Es una falta de respeto", sentenció con dureza.

La ex bailarina y vedette reveló que, en su momento, les pidió a los productores que no la pusieran en la película si sentían "que no les queda otra". Y que, al verse representada en pantalla le dio la impresión de que "necesitaban el personaje de la manera que sea, fijate que encima queda rubia".